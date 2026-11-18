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Україна посіла останнє місце серед європейських країн у рейтингу доступності Grand Theft Auto VI. Щоб придбати базове видання довгоочікуваної гри, українському працівникові доведеться відпрацювати понад 31 годину. Для порівняння, жителю Люксембурга, який очолив рейтинг, достатньо лише півтори години роботи.

Аналітики The World in Maps порівняли вартість гри в різних країнах із середньою чистою погодинною заробітною платою. Результати показали значну різницю в купівельній спроможності європейців.

Україна продемонструвала найгірший показник серед країн Європи. Українцям потрібно працювати понад 31 годину, щоб заробити на стандартну цифрову копію GTA 6.

Натомість у Люксембурзі, який посів перше місце за доступністю гри, для такої покупки достатньо приблизно 1,5 години роботи. Таким чином, українцям доводиться працювати майже у 19 разів довше, ніж мешканцям цієї країни.

В інших європейських державах кількість робочого часу, необхідного для придбання стандартного видання GTA 6, така:

Німеччина — 2,32 години;

Франція — 2,67 години;

Велика Британія — 4,99 години;

Польща — 5,25 години;

Румунія — 5,9 години;

Молдова — 19,9 години.

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI від Rockstar Games запланований на 19 листопада 2026 року.

Попередні замовлення гри вже відкрили для власників консолей PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S. Водночас користувачам ПК доведеться зачекати — комп'ютерна версія з'явиться пізніше.

Наразі встановлено такі ціни на цифрові видання GTA 6:

Standard Edition — 3499 гривень (79,99 долара);

Premium Edition — 4299 гривень (99,99 долара).

Отже, висока вартість гри на тлі рівня доходів робить GTA 6 значно менш доступною для українських геймерів, ніж для мешканців більшості інших європейських країн.

Про це свідчить дослідження The World in Maps.

У ніч на 19 листопада о 00:00 відбудеться довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI — нової масштабної гри від Rockstar Games. Після багатьох років очікування та численних перенесень геймери зможуть зануритися в історію кримінального дуету Люсії та Джейсона, яка розгортається у сонячному Вайс-Сіті.

Grand Theft Auto 6 набрала 99 зі 100 балів на агрегаторі Metacritic, розділивши перше місце в рейтингу найвище оцінених ігор в історії з The Legend of Zelda: Ocarina of Time, яка вийшла у 1997 році.

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