Ukraina zajęła ostatnie miejsce wśród krajów europejskich w rankingu dostępności gry Grand Theft Auto VI. Aby nabyć podstawową wersję tej długo oczekiwanej gry, ukraiński pracownik będzie musiał przepracować ponad 31 godzin. Dla porównania mieszkańcowi Luksemburga, który znalazł się na czele rankingu, wystarczy zaledwie półtorej godziny pracy.

Analitycy serwisu The World in Maps porównali cenę gry w różnych krajach ze średnim wynagrodzeniem netto za godzinę. Wyniki wykazały znaczną różnicę w sile nabywczej Europejczyków.

Ukraina osiągnęła najgorszy wynik wśród krajów europejskich. Ukraińcy muszą pracować ponad 31 godzin, aby zarobić na standardową cyfrową kopię gry GTA 6.

Natomiast w Luksemburgu, który zajął pierwsze miejsce pod względem dostępności gry, na taki zakup wystarczy około 1,5 godziny pracy. Tym samym Ukraińcy muszą pracować prawie 19 razy dłużej niż mieszkańcy tego kraju.

W innych krajach europejskich liczba godzin pracy niezbędnych do zakupu standardowej wersji GTA 6 wygląda następująco:

Niemcy — 2,32 godziny;

Francja — 2,67 godziny;

Wielka Brytania — 4,99 godziny;

Polska — 5,25 godziny;

Rumunia — 5,9 godziny;

Mołdawia — 19,9 godziny.

Oficjalna premiera gry Grand Theft Auto VI od Rockstar Games zaplanowana jest na 19 listopada 2026 roku.

Przedsprzedaż gry została już uruchomiona dla posiadaczy konsol PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Użytkownicy komputerów PC będą musieli jednak poczekać — wersja na komputery pojawi się później.

Obecnie ustalono następujące ceny cyfrowych wydań GTA 6:

Standard Edition — 3499 hrywien (79,99 dolarów);

Premium Edition — 4299 hrywien (99,99 dolarów).

W związku z tym wysoka cena gry w porównaniu z poziomem dochodów sprawia, że GTA 6 jest znacznie mniej dostępna dla ukraińskich graczy niż dla mieszkańców większości innych krajów europejskich.

Świadczy o tym badanie przeprowadzone przez The World in Maps.

W nocy z 18 na 19 listopada o godz. 00:00 odbędzie się długo oczekiwana premiera Grand Theft Auto VI — nowej, wielkiej gry od Rockstar Games. Po wielu latach oczekiwania i licznych przesunięciach terminów gracze będą mogli zanurzyć się w historii przestępczego duetu Lucii i Jasona, której akcja rozgrywa się w słonecznym Vice City.

Grand Theft Auto 6 uzyskało 99 na 100 punktów w serwisie Metacritic, dzieląc pierwsze miejsce w rankingu najwyżej ocenianych gier w historii z grą The Legend of Zelda: Ocarina of Time, która ukazała się w 1997 roku.

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