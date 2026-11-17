Rosyjscy użytkownicy masowo zgłaszają problemy z działaniem serwisu Timeweb — jednego z największych dostawców usług hostingowych w kraju. To już trzecia poważna awaria w rosyjskiej infrastrukturze hostingowej od początku listopada, po atakach na serwisy Beget i ESTT.

Według danych serwisu Downdetector w ciągu pół godziny napłynęło ponad 1,7 tys. zgłoszeń dotyczących działania Timeweb. Użytkownicy informują, że ich strony internetowe przestały się otwierać, a serwery wirtualne nie odpowiadają. Około 500 zgłoszeń dotyczy platformy chmurowej Timeweb Cloud.

Firma wyjaśniła, że niedostępność wynika z problemów ze sprzętem sieciowym. Inżynierowie pracują nad przywróceniem usług. Łącznie na serwerach Timeweb znajduje się ponad 700 tys. stron internetowych.

Problemy z rosyjskimi dostawcami usług hostingowych zaczęły się na początku listopada. 2 listopada hakerzy zaatakowali dostawcę Beget. Firma poinformowała o zniszczeniu całej infrastruktury chmurowej oraz utracie części danych klientów. W wyniku ataku ucierpiało około 500 tys. zasobów, wśród których znalazły się strony serwisów państwowych, mediów oraz sklepów internetowych. W szczególności z powodu awarii pojawiły się problemy w serwisie carsharingowym BelkaCar, który musiał zmienić dostawcę usług.

Po ataku zawieszono akredytację firmy Beget jako rejestratora domen .ru i .рф. 15 listopada firma poinformowała o kolejnym ataku DDoS. Według jej przedstawicieli cyberprzestępcy próbowali utrudnić przywrócenie infrastruktury po poprzednim incydencie.

Kolejny rosyjski dostawca usług hostingowych, ESTT, padł ofiarą ataku z wykorzystaniem oprogramowania ransomware 8 listopada. W wyniku tego przestały działać usługi w chmurze i serwery wirtualne. 13 listopada firma ogłosiła przywrócenie wszystkich usług i poinformowała, że nie wykryła wycieku danych.

Wcześniej rosyjski dostawca usług hostingowych Beget poinformował o nowym, zakrojonym na szeroką skalę cyberataku.

Poprzedni atak miał miejsce 2 listopada, w wyniku czego całkowicie zniszczono infrastrukturę „chmurową” tego dostawcy, który zajmuje drugie miejsce pod względem liczby domen w Runecie i od lata podlega sankcjom UE za współpracę z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej oraz działalność na terytoriach okupowanych.

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