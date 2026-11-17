Российские пользователи массово сообщают о проблемах в работе Timeweb — одного из крупнейших хостинг-провайдеров страны. Это уже третий крупный сбой в российской хостинг-инфраструктуре с начала ноября после атак на Beget и ESTT.

По данным Downdetector, за полчаса на работу Timeweb поступило более 1,7 тыс. жалоб. Пользователи сообщают, что их сайты перестали открываться, а виртуальные серверы не отвечают. Еще около 500 сообщений касаются облачной платформы Timeweb Cloud.

В компании объяснили недоступность проблемами с сетевым оборудованием. Инженеры работают над восстановлением сервисов. Всего на серверах Timeweb размещено более 700 тыс. сайтов.

Проблемы с российскими хостингами начались в начале ноября. 2 ноября хакеры атаковали провайдера Beget. В компании сообщили об уничтожении всей облачной инфраструктуры и потере части клиентских данных. В результате атаки пострадали около 500 тыс. ресурсов, среди которых сайты государственных сервисов, СМИ и интернет-магазинов. В частности, из-за сбоя возникли проблемы у каршерингового сервиса BelkaCar, которому пришлось сменить подрядчика.

После атаки аккредитация Beget в качестве регистратора доменов .ru и .рф была приостановлена. 15 ноября компания сообщила о новой DDoS-атаке. По словам её представителей, злоумышленники пытались помешать восстановлению инфраструктуры после предыдущего инцидента.

Еще один российский хостинг-провайдер, ESTT, подвергся атаке с использованием программы-вымогателя 8 ноября. Из-за этого перестали работать облачные сервисы и виртуальные серверы. 13 ноября компания заявила о восстановлении всех сервисов и сообщила, что не обнаружила утечки данных.

Ранее российский хостинг-провайдер Beget сообщил о новой масштабной кибератаке.

Предыдущая атака произошла 2 ноября, в результате чего была полностью уничтожена «облачная» инфраструктура провайдера, который занимает второе место по количеству доменов в Рунете и с лета находится под санкциями ЕС за сотрудничество с Минобороны РФ и работу на оккупированных территориях.

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