俄罗斯用户纷纷报告称，该国最大的网络托管服务商之一Timeweb出现运行问题。这是自11月初Beget和ESTT遭受攻击以来，俄罗斯网络托管基础设施发生的第三次重大故障。

据Downdetector数据显示，半小时内Timeweb收到了超过1700份投诉。用户反映，他们的网站无法打开，虚拟服务器也无法响应。 另有约500条报告涉及Timeweb Cloud云平台。

该公司解释称，服务不可用是由于网络设备出现问题所致。工程师们正在努力恢复服务。Timeweb服务器上总共托管着超过70万个网站。

俄罗斯主机服务商的问题始于11月初。11月2日，黑客袭击了Beget服务商。该公司称其全部云基础设施被摧毁，部分客户数据丢失。 此次攻击导致约50万个网站受影响，其中包括政府服务网站、媒体网站和网店。特别是，由于系统故障，汽车共享服务BelkaCar也受到了影响，不得不更换服务商。

攻击发生后，Beget作为.ru和.рф域名注册商的资质被暂停。11月15日，该公司报告了新一轮DDoS攻击。据其代表称，攻击者试图阻挠该公司在前次事件后恢复基础设施。

另一家俄罗斯主机服务商ESTT于11月8日遭遇了勒索软件攻击。 受此影响，其云服务和虚拟服务器一度瘫痪。11月13日，该公司宣布所有服务已恢复正常，并表示未发现数据泄露。

此前，俄罗斯主机服务提供商Beget曾通报遭遇了一次新的大规模网络攻击。

此前一次攻击发生于11月2日， 导致该服务商的“云”基础设施被彻底摧毁。该服务商在俄罗斯互联网（Runet）中域名数量排名第二，且自今年夏季起因与俄罗斯国防部合作并在被占领土开展业务而受到欧盟制裁。

关注我们在