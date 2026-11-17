土耳其国防公司ASELSAN宣布，在对EJDERHA AD反无人机电磁系统进行测试时创下了世界纪录。在演示过程中，该系统在短短几秒内就使51架同时发射的无人机瘫痪。

“ASELSAN的EJDERHA成为全球首个仅需按一下按钮，无需发射导弹或使用任何弹药，便成功摧毁51架无人机的系统。通过利用高功率电磁波， EJDERHA已成为应对无人机——我们这个时代最大威胁之一——的最有效解决方案之一，”ASELSAN总裁兼首席执行官阿赫梅特·阿克约尔在测试结束后表示。

演示包含两个场景。

在第一种场景中，该系统在约1000米外成功摧毁了两架有线连接的无人机。 据该公司评估，这证实了EJDERHA系统能够对抗此类无人机，无论它们是否连接到地面电源或控制源。

在第二种场景中，为纪念ASELSAN成立51周年，同时放飞了51架无人机。该系统在短短几秒内就使所有无人机瘫痪。

该公司表示，此前从未记录过利用定向能系统同时摧毁如此大量无人机的案例。

EJDERHA利用真空电子技术产生强大的电磁波，这些电磁波可使微型和超微型无人机的电子系统失效。

该系统采用雷达探测威胁，并通过电光传感器对目标进行跟踪。该系统可干扰无人机的导航设备、通信设备及控制系统。

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据ASELSAN方面透露，EJDERHA系统已部署投入实战，并已启动批量生产。该系统是该公司应对无人机的多层次策略的一部分。

该系统的效能已在实地环境中经过验证，测试对象包括微型和超微型无人机、低空飞行飞机型无人机，以及有线和无线操控的FPV无人机。

ASELSAN公司公布了此次测试的结果。

此前，丹麦曾对远程控制的LIVET作战站进行了演示测试，该作战站配备了八支贝内利（Benelli）光管霰弹枪，用于对抗小型无人机。 该系统由贝雷塔防务技术公司（Beretta Defense Technologies）和意大利科技公司DUALEE联合研发。

在中国，续航时间可达30小时的太阳能无人机青奇兵在该国西北部的机场完成了首次试飞。

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