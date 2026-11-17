Турецкая оборонная компания ASELSAN заявила об установлении мирового рекорда в ходе испытаний электромагнитной системы противодействия беспилотникам EJDERHA AD. В рамках демонстрации комплекс за считанные секунды вывел из строя 51 дрон, запущенный одновременно.

«EJDERHA от ASELSAN стала первой в мире системой, которая успешно обезвредила 51 дрон одним нажатием кнопки, без запуска ракеты или использования каких-либо боеприпасов. Используя электромагнитные волны высокой мощности, EJDERHA стала одним из самых эффективных решений для обезвреживания дронов — одной из самых серьезных угроз нашего времени», — отметил по итогам испытания президент и генеральный директор ASELSAN Ахмет Акёль.

Демонстрация включала два сценария.

В ходе первого сценария система обезвредила два беспилотника с проводным подключением на расстоянии около 1000 метров. По оценке компании, это подтвердило способность EJDERHA противодействовать таким аппаратам независимо от того, подключены ли они к наземному источнику питания или управления.

Во втором сценарии одновременно запустили 51 дрон — в честь 51-й годовщины ASELSAN. Система вывела из строя все беспилотники за считанные секунды.

В компании утверждают, что ранее не фиксировали случаев одновременного обезвреживания такого количества дронов с помощью системы направленной энергии.

EJDERHA использует технологию вакуумной электроники для генерации мощных электромагнитных волн. Они выводят из строя электронные системы мини- и микробеспилотников.

Для обнаружения угроз комплекс использует радар, а сопровождение целей осуществляют электрооптические датчики. Система может воздействовать на навигационное оборудование, средства связи и системы управления беспилотниками.

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Как отметили в ASELSAN, EJDERHA уже развернута для оперативного применения и запущена в серийное производство. Она является частью многоуровневого подхода компании к противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Эффективность комплекса проверялась в полевых условиях против мини- и микро-БПЛА, беспилотников самолетного типа, действующих на малых высотах, а также FPV-дронов с проводным и беспроводным управлением.

О результатах испытаний сообщили в компании ASELSAN.

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