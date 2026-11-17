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Турецька оборонна компанія ASELSAN заявила про встановлення світового рекорду під час випробувань електромагнітної системи протидії безпілотникам EJDERHA AD. У межах демонстрації комплекс за лічені секунди вивів з ладу 51 дрон, запущений одночасно.

«EJDERHA від ASELSAN стала першою у світі системою, яка успішно знешкодила 51 дрон одним натисканням кнопки, без запуску ракети чи використання будь-яких боєприпасів. Використовуючи електромагнітні хвилі високої потужності, EJDERHA стала одним із найефективніших рішень для знешкодження дронів, однієї з найбільших загроз нашого часу», — зазначив за результатами випробування президент і генеральний директор ASELSAN Ахмет Акйол.

Демонстрація передбачала два сценарії.

Під час першого система знешкодила два безпілотники з дротовим підключенням на відстані близько 1000 метрів. За оцінкою компанії, це підтвердило здатність EJDERHA протидіяти таким апаратам незалежно від того, чи підключені вони до наземного джерела живлення або керування.

У другому сценарії одночасно запустили 51 дрон — на честь 51-ї річниці ASELSAN. Система вивела з ладу всі безпілотники за лічені секунди.

У компанії стверджують, що раніше не фіксували випадків одночасного знешкодження такої кількості дронів за допомогою системи спрямованої енергії.

EJDERHA використовує технологію вакуумної електроніки для генерування потужних електромагнітних хвиль. Вони виводять із ладу електронні системи міні- та мікробезпілотників.

Для виявлення загроз комплекс застосовує радар, а супровід цілей здійснюють електрооптичні сенсори. Система може впливати на навігаційне обладнання, засоби зв’язку та системи керування безпілотниками.

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Як зазначили в ASELSAN, EJDERHA вже розгорнута для оперативного застосування та запущена в серійне виробництво. Вона є частиною багаторівневого підходу компанії до протидії безпілотним літальним апаратам.

Ефективність комплексу перевіряли в польових умовах проти міні- та мікро-БПЛА, безпілотників літакового типу, що діють на малих висотах, а також FPV-дронів із дротовим і бездротовим керуванням.

Про результати випробувань повідомили в компанії ASELSAN.

Раніше у Данії провели демонстраційні випробування дистанційно керованої бойової станції LIVET, оснащеної вісьмома гладкоствольними рушницями Benelli для протидії малим безпілотникам. Систему розробили Beretta Defense Technologies та італійська технологічна компанія DUALEE.

У Китаї сонячний безпілотник Qingqibing, розрахований на політ тривалістю до 30 годин, здійснив перший виліт в аеропорту на північному заході країни.

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