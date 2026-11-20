AI-агенти в ERP уже стабільно закривають рутинні операції з документами й даними, а там, де потрібне рішення з відповідальністю, вони поки лише помічники. Автор цього матеріалу ділиться досвідом практичних впроваджень на базі рішень, які реалізує українська ERP-платформа IT-Enterprise. Забудьте про фантастичні кінематографічні сюжети — на виробництвах і складах усе набагато прозаїчніше, але від цього не менш цінно для оптимізації щоденних витрат часу та грошей. У цій статті ми розберемо реальний стан речей, відмінності агентів від простих чат-ботів, технічні обмеження та безпеку їх експлуатації.

Чим AI-агент відрізняється від чат-бота і RPA

AI-агент — це програма на основі мовної моделі, яка сама виконує багатокрокове завдання в системі: читає дані, ухвалює проміжні рішення на основі контексту і заданих обмежень, діє в ERP і передає людині лише винятки. На відміну від жорстких скриптів чи звичайних діалогових інтерфейсів, агент самостійно адаптується до неструктурованих масивів інформації.

Інструмент Що робить Як реагує на нестандартні дані Де потрібна людина Чат-бот Відповідає на запитання за заздалегідь написаними сценаріями. Зупиняється або дає стандартну помилку при виході за рамки бази знань. Для будь-якої зміни даних чи виконання реальної операції в системі. RPA-робот Повторює чітку послідовність кліків і рухів користувача за інструкцією. Зависає або ламається при найменшій зміні інтерфейсу чи формату файлу. Для налаштування та кожної корекції сценарію при зміні умов. AI-агент Виконує складні багатокрокові задачі, аналізуючи контекст і сенс даних. Аналізує відхилення, шукає логіку та запитує уточнення лише за потреби. Для контролю фінального результату та затвердження важливих рішень.

Де AI-агенти в ERP вже дають результат

Агенти працюють найстабільніше в задачах із великим обсягом однотипних документів і даних та зрозумілим правилом перевірки. Замість того щоб змушувати інженерів чи фінансистів годинами свердлити цифри в моніторах, сучасні алгоритми забирають цю механічну роботу на себе.

Задача Що робить агент Результат / обмеження Первинні документи Розпізнає рахунки, акти та видаткові накладні, звіряє їх із замовленнями в базі. Швидке внесення без ручного набору; винятки відправляються на перевірку людині. Банківські виписки Розносить платежі по контрагентах та договорах, спираючись на призначення платежу. Зменшення часу закриття дня з годин до хвилин; при сумнівах запитує бухгалтера. Тендери й закупівлі Збирає комерційні пропозиції, готує порівняльні таблиці та аналізує ризики. Економія часу спеціаліста; рішення про участь і фінальну ціну залишається за людиною. Планування попиту й виробництва Пропонує оптимальні графіки завантаження цехів на основі історії продажів. Зниження ризиків дефіциту; планувальник перевіряє і затверджує фінальний план. Предиктивне ТОіР Аналізує показники датчиків обладнання та прогнозує ймовірність поломки. Запобігання аваріям на лінії; інженер отримує попередження та формує наряд на ремонт. Контроль якості Фіксує відхилення параметрів продукції під час виготовлення. Швидке реагування на брак; технолог аналізує причину та коригує процес. Фінансова звітність і SAF-T UA Перевіряє повноту й узгодженість даних перед вивантаженням. Зниження ризиків помилок у звітах; звітність формує та подає виключно бухгалтер. HR-рутина Допомагає новачкам із адаптацією, відповідає на стандартні кадрові запити. Розвантаження HR-відділу; автоматичний відбір кандидатів не проводиться через ризики.

Документи і фінанси

Повний цикл обробки первинних документів агентом починається з отримання цифрового файлу чи скану. Система розпізнає реквізити, перевіряє їх на наявність у системі обліку, зіставляє позиції з раніше підписаними договорами та формує проєкт проведення. За даними IT-Enterprise, на прикладі національного поштового оператора автоматизація обробки мільйонів первинних документів дозволила суттєво скоротити операційні витрати часу та прискорити закриття звітних періодів. Для фінансової звітності і SAF-T UA агент перевіряє повноту й узгодженість даних, а не подає звітність замість бухгалтера — остаточна відповідальність завжди лежить на фахівцеві.

Виробництво і ТОіР

Агенти допомагають плануванню попиту й виробництва, прогнозному обслуговуванню обладнання і контролю якості шляхом постійного моніторингу потоків даних. У цих сценаріях машина виступає аналітичним ядром: вона помічає мікрозміни вібрації верстата або аномалії в постачанні сировини та пропонує варіанти дій. Агент тут пропонує, а планувальник чи інженер підтверджує або відхиляє рекомендацію. Такий підхід захищає від хибних спрацьовувань та зберігає повний контроль за ключовим фахівцем.

Що поки не працює або ризиковано

Найбільший ризик не в самій моделі, а в тому, що агенту дають можливість діяти без перевірки людиною там, де помилка може коштувати грошей або репутаії.

Галюцинації і впевнено хибні відповіді: мовні моделі іноді можуть видавати неіснуючі факти за чисту правду, якщо їм не обмежувати контекст. Хто відповідає за рішення агента: відсутність чіткої юридичної межі між порадою програми та дією посадовця створює ризики в управлінні. Якість і чистота довідників: наявність дублів, застарілих класифікаторів чи порожніх полів миттєво знижує якість роботи будь-якого алгоритму. Безпека й доступи: важливо контролювати, які саме контури даних бачить модель і де розгорнуте середовище її виконання (локально чи в хмарі). Регуляторика: Регламент (ЄС) 2024/1689 (EUR-Lex) визначає правила для експортерів та компаній, що працюють із ринком ЄС. Згідно з додатком III (п. 4), AI-системи у сфері найму й управління персоналом віднесено до високого ризику, а вимоги поширюються на компанії за межами ЄС (ст. 2) з поетапним наступом строків застосування (ст. 113). Офіційні матеріали на сайті Державної податкової служби надають роз’яснення та описують типові технічні помилки при реалізації SAF-T UA.

Як підготувати підприємство до AI-агентів: дані, процеси, пілот, метрики

Підготовка починається з даних і процесу, а не з вибору моделі.

Забезпечити високу якість майстер-даних, на яких агент ухвалює щоденні рішення. Описати бізнес-процес і зафіксувати точні точки, де обов'язково потрібна людина в контурі. Обрати один локальний пілотний проєкт із великим обсягом рутинних однотипних операцій. Зафіксувати базові метрики до старту (час обробки, частка ручних виправлень, наявні помилки). Масштабувати технологію на інші підрозділи лише після підтвердження ефективності цифрами пілоту.

На старті найчастішою помилкою є спроба одразу охопити всі процеси підприємства замість фокусування на одній вузькій операції з чітко вимірюваною економікою.

Чого чекати від AI-агентів у 2027 році

Найближчими роками ринок остаточно відійде від чистого маркетингового хайпу навколо штучного інтелекту й перейде до суто прагматичної експлуатації. Стандартом стануть вбудовані мікроагенти, які непомітно для користувача виконують перевірку реквізитів, сортують кореспонденцію та готують проєкти звітів. Водночас стратегічне планування, управління людьми та кризові рішення ще довгі роки залишатимуться виключно за людьми через потребу у життєвому досвіді та емпатії. Побудова гнучкої цифрової інфраструктури — це не данина моді, а необхідна умова виживання в середовищі з високою конкуренцією та постійними ринковими коливаннями.

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