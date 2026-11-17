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Розробник під псевдонімом Thijs представив масштабний проєкт WorldCraft, який переносить усю планету Земля у світ гри Minecraft у натуральну величину (масштаб 1:1). Завдяки такій деталізації гравці можуть відшукати у віртуальному просторі реальні вулиці, архітектурні пам’ятки та навіть власні будинки.

Для побудови цифрової копії планети автор інтегрував дані про рельєф місцевості, контури споруд і дорожню мережу з відкритих картографічних сервісів, доповнивши їх тривимірними аерофотознімками. На основі цих масивів спеціальний алгоритм автоматично формує ландшафт та забудову, максимально точно відтворюючи реальні локації.

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До створення та налаштування єдиного генератора розробник залучив близько 250 агентів штучного інтелекту. Вони аналізували особливості різних регіонів світу, коригували роботу алгоритмів та здійснювали взаємну перевірку результатів. Сам автор визначає таку методологію як «програмне навчання» (program learning).

Оскільки заздалегідь згенерувати та зберегти всю карту Землі в єдиному файлі технічно неможливо — її обсяг сягнув би щонайменше 2 петабайтів — WorldCraft працює в режимі реального часу. Сервер генерує конкретні ділянки світу безпосередньо за запитом гравця під час його переміщення. Через ажіотаж навколо релізу сервери проєкту вже кілька разів зазнавали перевантажень і тимчасово припиняли роботу.

Ознайомитися з проєктом, який наразі перебуває на стадії активної розробки, можна безкоштовно на сервері worldcraft.gg. Для підключення користувачам знадобиться ліцензійна версія Minecraft Java Edition 26.2.

Джерело: Dexerto.

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