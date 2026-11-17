Разработчик под псевдонимом Thijs представил масштабный проект WorldCraft, который переносит всю планету Земля в мир игры Minecraft в натуральную величину (масштаб 1:1). Благодаря такой детализации игроки могут найти в виртуальном пространстве реальные улицы, архитектурные достопримечательности и даже свои собственные дома.

Для создания цифровой копии планеты автор интегрировал данные о рельефе местности, контурах сооружений и дорожной сети из открытых картографических сервисов, дополнив их трехмерными аэрофотоснимками. На основе этих массивов специальный алгоритм автоматически формирует ландшафт и застройку, максимально точно воспроизводя реальные локации.

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Для создания и настройки единого генератора разработчик привлек около 250 агентов искусственного интеллекта. Они анализировали особенности различных регионов мира, корректировали работу алгоритмов и осуществляли взаимную проверку результатов. Сам автор определяет такую методологию как «программное обучение» (program learning).

Поскольку заранее сгенерировать и сохранить всю карту Земли в одном файле технически невозможно — её объём достиг бы как минимум 2 петабайт — WorldCraft работает в режиме реального времени. Сервер генерирует конкретные участки мира непосредственно по запросу игрока во время его перемещения. Из-за ажиотажа вокруг релиза серверы проекта уже несколько раз перегружались и временно прекращали работу.

Ознакомиться с проектом, который в настоящее время находится на стадии активной разработки, можно бесплатно на сервере worldcraft.gg. Для подключения пользователям понадобится лицензионная версия Minecraft Java Edition 26.2.

Источник: Dexerto.

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