一位化名Thijs的开发者推出了一项名为“WorldCraft”的大型项目，该项目将整个地球以实物大小（1:1比例）还原到了《我的世界》的游戏世界中。 得益于如此精细的还原，玩家可以在虚拟空间中找到现实中的街道、建筑地标，甚至自己的家。

为了构建地球的数字复制品，作者整合了来自公开地图服务中的地形数据、建筑物轮廓和道路网络信息，并辅以三维航拍图像。 基于这些数据集，专用算法会自动生成地貌和建筑布局，最大限度地还原真实场景。

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在创建和配置统一生成器时，开发者调动了约250个人工智能代理。它们分析了世界不同地区的特征，调整了算法的运行，并对结果进行了相互验证。 作者本人将这种方法论定义为“程序学习”（program learning）。

由于技术上无法预先生成并将整个地球地图保存在单个文件中——其体积至少将达到2拍字节——因此WorldCraft采用实时运行模式。 服务器会在玩家移动时，根据其请求直接生成世界中的特定区域。由于发布后引发的热潮，该项目的服务器已多次因超载而暂时停止运行。

该项目目前正处于积极开发阶段，玩家可通过 worldcraft.gg 服务器免费体验。连接时，用户需要拥有《我的世界》Java版 26.2 的授权版本。

来源：Dexerto。

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