11月17日，北卡罗来纳州立大学的美国研究人员公布了一项研发成果。这款名为Howl的机器人身高约122厘米，其任务是识别并收集母鸡在无笼养鸡场地面上产下的鸡蛋。

该项目以类人机器人Unitree G1为基础。研究人员利用人工智能、计算机视觉和机器学习技术训练该机器人识别鸡蛋，并通过虚拟现实（VR）等技术编程，使其能够小心翼翼地捡拾鸡蛋。

该研发成果旨在帮助农场解决劳动力短缺问题并减少产品损失。在某些无笼养殖场中，散落在地面的鸡蛋占总产量的2%至15%。 在拥有10万只母鸡的农场中，这可能意味着每天多达1.5万枚鸡蛋。

目前，研究人员正在完善该机器人的编程。计划在2027年初之前对其功能进行实际演示。

来源：Interesting Engineering。

日本东铁公司（JR East）正在东京新宿站测试一款自主垃圾清运机器人。这款由加州公司Cartken研发的设备已于9月8日开始在车站大厅进行测试。 该机器人配备了一个40升的垃圾箱，旨在减轻大型车站垃圾清运人员的工作负担。

优步（Uber）计划投入100亿美元发展无人驾驶出行服务，并计划在2027年底前将其全球网络中的无人驾驶出租车数量增至2000辆。该公司是在关于财务业绩的季度电话会议上宣布这一计划的。

据《The Information》报道，Meta据称已与中国初创公司傅里叶（Fourier）合作开发出人形机器人原型，目前正在研发第二代产品。

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