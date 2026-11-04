Uber планує залучити 2000 роботаксі до кінця 2027 року — InsideEVs

Uber планує витратити 10 млрд доларів на розвиток безпілотних перевезень і до кінця 2027 року залучити до своєї глобальної мережі 2 тисячі роботаксі. Про наміри компанії, озвучені під час квартальної телефонної конференції щодо фінансових результатів, повідомляє InsideEVs.

Приблизно половину запланованого парку роботаксі Uber має намір розмістити у США. Решту автомобілів планують розподілити між Європою, Азією та Близьким Сходом. Безпілотні машини мають працювати орієнтовно у 20 містах світу, а до кінця поточного року Uber розраховує вивести на лінії 700 роботаксі.

Комерційне впровадження

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що компанія переходить до етапу комерційного впровадження автономного транспорту. За його словами, наступна фаза має продемонструвати можливості платформи Uber для комерціалізації автономних транспортних засобів у великих масштабах.

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Uber уклав низку партнерств у сфері автономних автомобілів і прагне стати основною платформою для замовлення безпілотних поїздок. Компанія також заявила про намір фінансувати розширення парку за рахунок власних доходів, однак у разі його збільшення понад 10 тисяч машин може залучити сторонній капітал.

Плани Waymo

Водночас Waymo, яка є конкурентом і нинішнім партнером Uber, уже має близько 4 тисяч роботаксі на дорогах та працює у 15 містах США. Waymo також планує збільшити кількість своїх роботаксі до 8 тисяч до кінця року.

У деяких містах, зокрема в Атланті, пасажири замовляють роботаксі Waymo через застосунок Uber. За даними Financial Times, на які посилається InsideEVs, компанії мають внутрішні розбіжності щодо роботаксі та обговорюють можливість припинення чинного контракту. Waymo заявила, що планує припинити ексклюзивну співпрацю з Uber в Остіні та Атланті у січні 2028 року.

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