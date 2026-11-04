Uber планирует потратить 10 млрд долларов на развитие беспилотных перевозок и до конца 2027 года подключить к своей глобальной сети 2 тысячи роботакси. О намерениях компании, озвученных во время квартальной телефонной конференции по финансовым результатам, сообщает InsideEVs.

Примерно половину запланированного парка роботакси Uber намерен разместить в США. Остальные автомобили планируют распределить между Европой, Азией и Ближним Востоком. Беспилотные машины должны работать примерно в 20 городах мира, а до конца текущего года Uber рассчитывает вывести на линии 700 роботакси.

Коммерческое внедрение

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания переходит к этапу коммерческого внедрения автономного транспорта. По его словам, следующая фаза должна продемонстрировать возможности платформы Uber для коммерциализации автономных транспортных средств в больших масштабах.

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Uber заключил ряд партнерств в сфере автономных автомобилей и стремится стать основной платформой для заказа беспилотных поездок. Компания также заявила о намерении финансировать расширение парка за счет собственных доходов, однако в случае его увеличения более чем до 10 тысяч машин может привлечь сторонний капитал.

Планы Waymo

В то же время Waymo, которая является конкурентом и нынешним партнером Uber, уже имеет около 4 тысяч роботакси на дорогах и работает в 15 городах США. Waymo также планирует увеличить количество своих роботакси до 8 тысяч к концу года.

В некоторых городах, в частности в Атланте, пассажиры заказывают роботакси Waymo через приложение Uber. По данным Financial Times, на которые ссылается InsideEVs, у компаний есть внутренние разногласия по поводу роботакси, и они обсуждают возможность прекращения действующего контракта. Waymo заявила, что планирует прекратить эксклюзивное сотрудничество с Uber в Остине и Атланте в январе 2028 года.

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