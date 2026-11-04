Uber planuje wydać 10 mld dolarów na rozwój autonomicznego transportu i do końca 2027 roku włączyć do swojej globalnej sieci 2 tys. robotaksówek. O zamiarach firmy, przedstawionych podczas kwartalnej telekonferencji dotyczącej wyników finansowych, informuje InsideEVs.

Uber zamierza rozmieścić około połowy planowanej floty robotaksówek w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe pojazdy planuje rozdzielić między Europę, Azję i Bliski Wschód. Autonomiczne samochody mają działać w około 20 miastach na świecie, a do końca bieżącego roku Uber liczy na wyprowadzenie na trasy 700 robotaksówek.

Wdrożenie komercyjne

Dyrektor generalny Ubera Dara Khosrowshahi oświadczył, że firma przechodzi do etapu komercyjnego wdrażania autonomicznego transportu. Według niego kolejna faza ma pokazać możliwości platformy Ubera w zakresie komercjalizacji autonomicznych pojazdów na dużą skalę.

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Uber zawarł szereg partnerstw w dziedzinie autonomicznych samochodów i dąży do zostania główną platformą do zamawiania przejazdów bez kierowcy. Firma oświadczyła również, że zamierza finansować rozbudowę floty z własnych przychodów, jednak w przypadku jej zwiększenia powyżej 10 tys. pojazdów może pozyskać kapitał zewnętrzny.

Plany Waymo

Jednocześnie Waymo, które jest konkurentem i obecnym partnerem Ubera, ma już około 4 tys. robotaksówek na drogach i działa w 15 miastach USA. Waymo również planuje zwiększyć liczbę swoich robotaksówek do 8 tys. do końca roku.

W niektórych miastach, w tym w Atlancie, pasażerowie zamawiają robotaksówki Waymo za pośrednictwem aplikacji Uber. Według Financial Times, na który powołuje się InsideEVs, firmy mają wewnętrzne rozbieżności dotyczące robotaksówek i omawiają możliwość rozwiązania obecnego kontraktu. Waymo oświadczyło, że planuje zakończyć wyłączną współpracę z Uberem w Austin i Atlancie w styczniu 2028 roku.

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