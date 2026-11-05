Po prezentacji futurystycznego konceptu na Tokyo Motor Show w Japonii Toyota planuje do 2030 roku wypuścić 13. generację Corolli z nowym systemem hybrydowym. Według firmy będzie on w stanie zapewnić niemal 100 mpg w codziennej eksploatacji, informuje Autocar.

Platforma dla różnych układów napędowych

Następna Corolla ma otrzymać nową wielowariantową platformę, zdolną pomieścić hybrydowe, hybrydowe typu plug-in i benzynowe układy napędowe, a także w pełni elektryczny napęd. Dla Corolli będzie to pierwsza platforma z możliwością stworzenia w pełni elektrycznej wersji.

Architektura jest opracowywana przede wszystkim z myślą o samochodach elektrycznych, ponieważ wymagają one najlepszej aerodynamiki i efektywnego rozmieszczenia komponentów. Jednocześnie Toyota dąży do zintegrowania z nią systemów hybrydowych i hybrydowych typu plug-in bez kompromisów w przestrzeni kabiny.

Według firmy produkcja wersji elektrycznych oraz wersji z silnikami spalinowymi na jednej linii może obniżyć koszty przezbrojenia fabryk i zapewnić producentowi większą elastyczność w reagowaniu na zmiany popytu.

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Bardziej kompaktowy system hybrydowy

Nowy system hybrydowy będzie oparty na 1,5-litrowym czterocylindrowym silniku benzynowym, który będzie mógł pracować z turbodoładowaniem lub bez niego. Toyota deklaruje potencjalną poprawę ekonomii paliwowej o 15% w porównaniu z obecnymi systemami.

Firma nie opublikowała oficjalnych prognoz zużycia paliwa. Wskazała jednak, że obecny Aygo X może w rzeczywistych warunkach osiągać wyniki na poziomie środkowej części przedziału 80 mpg, dlatego Toyota uważa, że niemal 100 mpg dla nowego systemu jest osiągalne.

Według Toyoty silnik nowego systemu jest o 10% bardziej kompaktowy niż obecny 1,5-litrowy silnik Aygo X i Yarisa, mimo dodatkowego cylindra. Część elektryczną również zmniejszono dzięki nowemu silnikowi elektrycznemu, bardziej kompaktowemu falownikowi i modułowi sterowania zasilaniem. Firma rozważa sprzedaż systemu innym producentom samochodów i już prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywcami, wśród których jest co najmniej jeden nienazwany brytyjski producent.

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