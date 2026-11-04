BMW zlikwiduje 8 tysięcy miejsc pracy w związku ze spadkiem zysków — Reuters

Niemiecki producent samochodów BMW odnotował pogorszenie wyników finansowych w trzecim kwartale 2026 roku. Zysk przed opodatkowaniem spadł o 11% — do 2,08 mld euro, a przychody zmniejszyły się o 6% i wyniosły 30,4 mld euro.

Największe trudności firma odczuwa na rynku chińskim. W ciągu dziewięciu miesięcy roku sprzedaż BMW w Chinach spadła o 22%. Lokalni producenci zaostrzają konkurencję, oferując bardziej zaawansowane technologicznie samochody po niższych cenach.

W odpowiedzi na presję finansową BMW planuje zakrojoną na szeroką skalę restrukturyzację, która przewiduje likwidację około 8 tysięcy miejsc pracy w Niemczech. Firma przyspieszy również redukcję liczby stanowisk kierowniczych.

Dyrektor generalny BMW Milan Nedelkovič stwierdził, że branża motoryzacyjna wymaga zdecydowanych kroków i szybszego wprowadzania zmian strukturalnych.

Zgodnie z prognozą firmy, ze względu na koszty restrukturyzacji marża motoryzacyjna na koniec roku wyniesie od -0,5% do +0,5%. Jednocześnie BMW podtrzymuje plany dotyczące elektryfikacji: w trzecim kwartale samochody elektryczne stanowiły około 20% dostaw, a wraz z hybrydami typu plug-in ich udział wyniósł 27,4%.

Problemy z kosztami dotknęły również innych niemieckich producentów samochodów — Volkswagen i Mercedes-Benz również ograniczają wydatki w związku z wysokimi kosztami produkcji w Europie.

Źródło: Reuters.

Niemiecki producent samochodów BMW w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku odnotował spadek zysku operacyjnego o 35,2% w ujęciu rocznym — do 5,2 mld euro. Jest to najniższy wynik firmy w analogicznym okresie od 2020 roku.

BMW Brilliance Automotive, według danych Motor1, rozpoczęło redukcję około 1800 miejsc pracy w swoich zakładach w Shenyang w Chinach. Proces ten, jak podaje serwis, rozpoczął się 2 listopada i może objąć około 10% personelu tego wspólnego przedsięwzięcia.

Niemiecki producent samochodów BMW po raz drugi w 2026 roku obniżył prognozę rentowności segmentu motoryzacyjnego. Firma spodziewa się, że marża EBIT w tym segmencie wyniesie w bieżącym roku finansowym od -0,5% do +0,5%.

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