BMW сократит 8 тысяч рабочих мест на фоне падения прибыли — Reuters

Немецкий автопроизводитель BMW зафиксировал ухудшение финансовых показателей в третьем квартале 2026 года. Прибыль до налогообложения снизилась на 11% — до 2,08 млрд евро, а выручка сократилась на 6% и составила 30,4 млрд евро.

Наибольшие трудности компания испытывает на китайском рынке. За девять месяцев года продажи BMW в Китае упали на 22%. Местные производители усиливают конкуренцию, предлагая более технологичные автомобили по более низким ценам.

В ответ на финансовое давление BMW планирует масштабную реструктуризацию, которая предусматривает сокращение около 8 тысяч рабочих мест в Германии. Компания также ускорит сокращение числа руководящих должностей.

Генеральный директор BMW Милан Неделькович заявил, что автомобильная отрасль нуждается в решительных шагах и более быстром проведении структурных изменений.

По прогнозу компании, из-за затрат на реструктуризацию автомобильная маржа по итогам года составит от -0,5% до +0,5%. В то же время BMW сохраняет планы по электрификации: в третьем квартале электромобили обеспечили около 20% поставок, а вместе с подключаемыми гибридами их доля достигла 27,4%.

Проблемы с расходами коснулись и других немецких автопроизводителей — Volkswagen и Mercedes-Benz также сокращают расходы на фоне высокой себестоимости производства в Европе.

Источник: Reuters.

Немецкий автопроизводитель BMW за первые девять месяцев 2026 года сократил операционную прибыль на 35,2% в годовом исчислении — до 5,2 млрд евро. Это самый низкий показатель компании за аналогичный период с 2020 года.

BMW Brilliance Automotive, по данным Motor1, приступила к сокращению около 1800 рабочих мест на своих предприятиях в Шэньяне, Китай. Процесс, как утверждает издание, стартовал 2 ноября и может затронуть примерно 10% персонала совместного предприятия.

Немецкий автопроизводитель BMW во второй раз в 2026 году снизил прогноз рентабельности автомобильного сегмента. Компания ожидает, что маржа EBIT в этом подразделении по итогам текущего финансового года составит от -0,5% до +0,5%.

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