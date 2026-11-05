Toyota впервые за шесть кварталов сообщила о росте прибыли и повысила годовой прогноз операционной прибыли на 15%. На торгах в Токио акции компании после публикации отчетности выросли более чем на 14%, что могло стать для них крупнейшим однодневным скачком с 2008 года, сообщает TimesLIVE.

Прогноз и квартальные результаты

Toyota ожидает операционную прибыль в размере 3,9 трлн иен за финансовый год, который завершится в марте. В июле—сентябре выручка компании выросла на 34%, а операционная прибыль составила 1,13 трлн иен. Это превысило медианный прогноз девяти аналитиков, опрошенных LSEG, на уровне 992 млрд иен.

Компании удалось компенсировать сокращение продаж в Китае и на Ближнем Востоке благодаря более слабой иене и высокому спросу на гибридные автомобили с более высокой маржой. До публикации финансовых результатов котировки Toyota уже прибавили около 8%, поскольку инвесторы продавали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, и покупали акции крупных корпораций после промежуточных выборов в США.

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Ставка на гибриды

Toyota сосредоточилась на развитии бензиново-электрических гибридов — технологии, которую компания популяризировала моделью Prius. Такой подход помогает автопроизводителю сохранять долю на ключевом рынке США, хотя на других рынках он конкурирует с быстрорастущими китайскими производителями электромобилей.

В то же время компания, как и другие автопроизводители, испытывает влияние роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке. Отвечающий за бухгалтерский учет Toyota Таканори Адзума заявил на брифинге, что компания компенсирует последствия ситуации в регионе и роста цен на материалы за счет активизации продаж и сокращения расходов.

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