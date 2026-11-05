Toyota po raz pierwszy od sześciu kwartałów poinformowała o wzroście zysku i podniosła roczną prognozę zysku operacyjnego o 15%. Na giełdzie w Tokio akcje spółki po publikacji wyników wzrosły o ponad 14%, co mogło być ich największym jednodniowym skokiem od 2008 roku, podaje TimesLIVE.

Prognoza i wyniki kwartalne

Toyota oczekuje zysku operacyjnego na poziomie 3,9 bln jenów w roku finansowym kończącym się w marcu. Od lipca do września przychody spółki wzrosły o 34%, a zysk operacyjny wyniósł 1,13 bln jenów. Wynik ten przekroczył medianę prognoz dziewięciu analityków ankietowanych przez LSEG, wynoszącą 992 mld jenów.

Spółce udało się zrekompensować spadek sprzedaży w Chinach i na Bliskim Wschodzie dzięki słabszemu jenowi oraz wysokiemu popytowi na hybrydowe samochody o wyższej marży. Przed publikacją wyników finansowych notowania Toyoty wzrosły już o około 8%, ponieważ inwestorzy sprzedawali akcje spółek związanych ze sztuczną inteligencją i kupowali akcje dużych korporacji po wyborach połówkowych w USA.

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Stawka na hybrydy

Toyota skoncentrowała się na rozwoju hybryd benzynowo-elektrycznych, technologii, którą spółka spopularyzowała modelem Prius. Takie podejście pomaga producentowi samochodów utrzymać udział na kluczowym rynku USA, choć na innych rynkach konkuruje on z szybko rosnącymi chińskimi producentami pojazdów elektrycznych.

Jednocześnie spółka, podobnie jak inni producenci samochodów, odczuwa skutki wzrostu cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Odpowiedzialny za księgowość Toyoty Takanori Azuma powiedział podczas briefingu, że spółka kompensuje skutki sytuacji w regionie i wzrostu cen materiałów poprzez zwiększanie sprzedaży i ograniczanie kosztów.

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