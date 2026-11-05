丰田六个季度以来首次报告利润增长，并将年度营业利润预测上调15%。在东京交易中，公司公布业绩后股价上涨超过14%，这可能成为其自2008年以来最大的单日涨幅，TimesLIVE报道。

预测与季度业绩

丰田预计，截至3月的财年营业利润将达到3.9万亿日元。7月至9月，公司营收增长34%，营业利润为1.13万亿日元。这超过了LSEG调查的九位分析师给出的9920亿日元的预估中值。

得益于日元走弱以及对利润率更高的混合动力汽车的强劲需求，公司成功抵消了在中国和中东地区销量下滑的影响。在财务业绩公布前，丰田股价已上涨约8%，因为投资者在美国中期选举后抛售与人工智能相关公司的股票，并买入大型企业的股票。

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押注混合动力车

丰田专注于发展汽油电动混合动力汽车，这项技术由该公司通过普锐斯车型推广开来。这一做法有助于这家汽车制造商维持其在关键美国市场的份额，尽管在其他市场它正与快速增长的中国电动汽车制造商竞争。

与此同时，与其他汽车制造商一样，该公司也受到因中东战争导致燃料价格上涨的影响。丰田负责会计事务的东则隆典在简报会上表示，公司将通过加强销售和削减成本，抵消地区局势及材料价格上涨带来的后果。

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