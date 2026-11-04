Операційний прибуток BMW впав на 35,2% за дев’ять місяців — Anadolu Agency

Німецький автовиробник BMW за перші дев’ять місяців 2026 року скоротив операційний прибуток на 35,2% у річному вимірі — до 5,2 млрд євро. Це найнижчий показник компанії за аналогічний період із 2020 року, повідомляє Anadolu Agency.

Показники третього кварталу

У третьому кварталі виручка BMW знизилася на 5,8% у річному вимірі — до 30,45 млрд євро. Прибуток до вирахування відсотків і податків скоротився на 29,7%, до 1,59 млрд євро.

Операційна маржа автомобільного підрозділу BMW в липні—вересні становила 3,4%, що на 1,8 відсоткового пункту менше, ніж за той самий період попереднього року.

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Спад продажів у Китаї

Попри зростання продажів у США та Європі, компанія зіткнулася зі слабшим попитом у Китаї. Продажі BMW на китайському ринку скоротилися приблизно на 25%.

У вівторок увечері BMW вдруге цього року знизила прогноз на весь 2026 рік. Компанія попередила, що маржа прибутку її автомобільного підрозділу може відхилитися від нуля приблизно на 0,5 відсоткового пункту в будь-який бік. Виробник також переглянув прогноз продажів автомобілів: тепер він очікує помірного падіння на 5–9,9% замість раніше прогнозованого зниження на 1–4,9%.

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