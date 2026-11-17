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На Філіппінах митниця втретє безуспішно намагалася продати конфіскований гіперкар McLaren Senna. Після невдалих торгів стартову ціну автомобіля знизили з 1,61 до 1,37 млн доларів, однак охочих придбати його так і не знайшлося.

Перший аукціон відбувся 28 квітня 2026 року. Тоді серед 12 конфіскованих автомобілів продали лише Rolls-Royce Phantom 2023 року за 402 тисячі доларів.

Повторні торги у травні та 30 жовтня також завершилися безрезультатно.

McLaren Senna випустили обмеженою серією у 500 екземплярів. Автомобіль опинився на штрафмайданчику в межах масштабної справи про контрабанду та ухилення від сплати податків. У 2025 році правоохоронці виявили нелегальні склади з автомобілями Ferrari, Lamborghini, Maybach і Maserati загальною вартістю 21,9 млн доларів.

Колекціонерів відлякують юридичні ризики: проблеми з реєстрацією та можливі судові позови через кримінальне минуле автомобілів. Разом із McLaren на майданчику перебуває і конфісковане купе LaFerrari, для якого митниця досі не визначила стартову ціну.

Джерело: Motor1.com

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