Waymo завершить співпрацю з Uber в Остіні та Атланті у 2028 році — InsideEVs

Компанія Waymo завершить партнерство з Uber в Остіні та Атланті у США із січня 2028 року. Після цього пасажири в цих містах замовлятимуть безпілотні таксі Waymo через власний застосунок компанії, повідомляє InsideEVs.

Перехід на власний застосунок

Нині скористатися безпілотним автомобілем Waymo в Остіні та Атланті можна через застосунок Uber у межах партнерства двох компаній. Співгенеральна директорка Waymo Текедра Мавакана повідомила Bloomberg, що сервіс прагне забезпечити клієнтам більш передбачуваний досвід замовлення поїздки.

За її словами, у застосунку Uber користувач може увімкнути опцію автономних поїздок, однак це не гарантує прибуття безпілотного автомобіля: доступність залежить від того, чи є машина Waymo поблизу. На ранньому етапі партнерство з Uber допомагало Waymo масштабувати сервіс і знайомити пасажирів із технологією автономних поїздок.

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Uber стане конкурентом у двох містах

Uber пропонував створити у своєму сервісі окрему опцію замовлення роботаксі, щоб користувачів було простіше поєднувати з автомобілями Waymo. Однак компанія, за даними видання, від цієї пропозиції відмовилася.

Waymo є дочірньою компанією Alphabet і нині здійснює понад 500 тисяч платних безпілотних поїздок щотижня. Сервіс працює у 15 містах США та планує розширення ще більш ніж на десяток міст у найближчі місяці. Водночас у Нешвіллі Waymo продовжує співпрацю з Lyft, яка не є ексклюзивною, паралельно обслуговуючи пасажирів через власний застосунок.

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