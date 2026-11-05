Waymo zakończy partnerstwo z Uberem w Austin i Atlancie w USA od stycznia 2028 roku. Następnie pasażerowie w tych miastach będą zamawiać autonomiczne taksówki Waymo za pośrednictwem własnej aplikacji firmy, informuje InsideEVs.

Przejście na własną aplikację

Obecnie z autonomicznego samochodu Waymo w Austin i Atlancie można skorzystać za pośrednictwem aplikacji Uber w ramach partnerstwa obu firm. Współdyrektorka generalna Waymo, Tekedra Mawakana, powiedziała Bloombergowi, że usługa dąży do zapewnienia klientom bardziej przewidywalnego doświadczenia przy zamawianiu przejazdu.

Jak wyjaśniła, użytkownik może w aplikacji Uber włączyć opcję autonomicznych przejazdów, jednak nie gwarantuje to przyjazdu autonomicznego samochodu: dostępność zależy od tego, czy pojazd Waymo znajduje się w pobliżu. Na wczesnym etapie partnerstwo z Uberem pomagało Waymo skalować usługę i zapoznawać pasażerów z technologią autonomicznych przejazdów.

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Uber stanie się konkurentem w dwóch miastach

Uber zaproponował utworzenie w swojej usłudze oddzielnej opcji zamawiania robotaksówki, aby łatwiej łączyć użytkowników z samochodami Waymo. Jednak firma, według publikacji, odrzuciła tę propozycję.

Waymo jest spółką zależną Alphabet i obecnie realizuje ponad 500 tys. płatnych autonomicznych przejazdów tygodniowo. Usługa działa w 15 miastach USA i planuje ekspansję do ponad tuzina kolejnych miast w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w Nashville Waymo kontynuuje niewyłączną współpracę z Lyft, równolegle obsługując pasażerów za pośrednictwem własnej aplikacji.

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