W USA nie pozostały już żadne nowe Toyoty Supra ani BMW Z4 w zapasach dealerów. Informuje o tym Motor1, powołując się na CarsDirect. Produkcję obu modeli zakończono, a kupujący nabyli ostatnie samochody w całym kraju.

Produkcję zakończono w marcu

Sportowe Toyota Supra i BMW Z4 były produkowane przez austriacką firmę Magna Steyr w zakładzie w Grazu. Ostatnie egzemplarze modeli zjechały z linii produkcyjnej w marcu, kończąc współpracę Toyoty i BMW nad spokrewnionymi samochodami.

Modele miały wspólną platformę, silniki i znaczną część rozwiązań inżynieryjnych, jednak różniły się nadwoziami i pozycjonowaniem. Supra była oferowana wyłącznie jako coupé, podczas gdy Z4 był roadsterem ze składanym miękkim dachem. Na różnych rynkach tylnonapędowe samochody dwumiejscowe wyposażano w silniki cztero- i sześciocylindrowe, sześciobiegową manualną lub ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów.

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Sprzedaż i przyszłość modeli

W 2025 roku Toyota dostarczyła w USA 2953 samochody Supra, a BMW sprzedało 2113 egzemplarzy Z4. Obaj producenci wcześniej podjęli już decyzję o zakończeniu produkcji tych modeli.

Toyota deklarowała zamiar zachowania nazwy Supra, choć nie podała terminów ani parametrów technicznych potencjalnego następcy. Według publikacji następna generacja może otrzymać układ napędowy opracowany przez samą Toyotę zamiast jednostek BMW.

BMW nie informowało dotąd o pracach nad następcą Z4. Najbliższym otwartym modelem marki pozostaje BMW 4 Series Convertible, jednak jest to większy czteromiejscowy samochód, który nie jest bezpośrednim następcą roadstera.

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