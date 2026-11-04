Południowokoreańska organizacja Citizens United for Consumer Sovereignty planuje złożyć skargę do Koreańskiej Komisji Uczciwego Handlu (KFTC) na Teslę w związku z marketingiem pakietu Full Self-Driving (FSD) dla samochodów, które nie mają lokalnego zezwolenia na korzystanie z niego. Jak podaje Electrek, według własnych danych Tesli problem dotyczył 99% pojazdów tej marki sprzedanych w Korei Południowej w ubiegłym roku.

Według szefa Tesla Korea Seo Young-deuka FSD działa w około 20% samochodów Tesli zarejestrowanych w kraju. Organizacja żąda, aby KFTC tymczasowo zakazała firmie reklamowania FSD dla aut, które nie są uprawnione do korzystania z tej funkcji. Domaga się także nałożenia grzywien i przekazania sprawy państwowym śledczym.

Samochody z Chin wymagają zatwierdzenia

Funkcja FSD (Supervised) stała się dostępna pod koniec ubiegłego roku wyłącznie dla produkowanych w USA Model S, Model X i Cybertruck. Te samochody są importowane do Korei Południowej na mocy umowy o wolnym handlu KORUS, która uznaje amerykańskie normy bezpieczeństwa.

Tymczasem Model 3 i Model Y sprzedawane na rynku koreańskim są dostarczane z fabryki Giga Shanghai. W przypadku samochodów wyprodukowanych w Chinach nie ma analogicznego mechanizmu uznawania norm, dlatego FSD wymaga odrębnego zatwierdzenia w Korei Południowej. Tesla poinformowała Zgromadzenie Narodowe, że od 2023 roku sprzedała w kraju ponad 170 tys. samochodów wyprodukowanych w Szanghaju.

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Zarzuty dotyczące reklamy i certyfikacji

Według Citizens United for Consumer Sovereignty Tesla reklamowała FSD jako funkcję, która „wkrótce będzie dostępna”, a także prezentowała nagrania zrealizowane na drogach Korei Południowej. Zdaniem organizacji reklamy nie wyjaśniały, że funkcja będzie dostępna jedynie dla niewielkiej części samochodów sprzedawanych przez firmę w kraju.

Tesla wcześniej pobierała za FSD jednorazową opłatę w wysokości 9,043 mln wonów, czyli około 6 726 dolarów. W sierpniu firma przeszła na miesięczną subskrypcję kosztującą 150 tys. wonów. Podczas przesłuchań parlamentarnych 8 października Seo Young-deuk oświadczył, że Tesla do tego czasu nie złożyła do ministerstwa transportu oficjalnego wniosku o testowanie FSD; około dwa tygodnie później firma złożyła wniosek o certyfikację.

KFTC prowadzi już kontrolę reklam FSD firmy Tesla i otrzymała od niej pisemne wyjaśnienia. Tesla nie odpowiedziała na prośby Reutersa o komentarz. W ubiegłym miesiącu sąd w Seulu oddalił pozew właścicieli Tesli, którzy domagali się zwrotu pieniędzy za FSD: sędzia wskazał koreańskie przepisy jako powód, dla którego dodatkowe funkcje nie zostały uruchomione.

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