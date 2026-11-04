Южнокорейская организация Citizens United for Consumer Sovereignty планирует подать жалобу в Комиссию по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) на Tesla из-за маркетинга пакета Full Self-Driving (FSD) для автомобилей, не имеющих местного разрешения на его использование. Как сообщает Electrek, согласно собственным данным Tesla, проблема касалась 99% автомобилей марки, проданных в Южной Корее в прошлом году.

По словам главы Tesla Korea Со Ён Дыка, FSD работает примерно на 20% зарегистрированных в стране автомобилей Tesla. Организация требует, чтобы KFTC временно запретила компании рекламировать FSD для машин, не имеющих права использовать эту функцию. Она также просит наложить штрафы и передать дело государственным следователям.

Автомобили из Китая требуют одобрения

Функция FSD (Supervised) стала доступна в конце прошлого года только для произведенных в США Model S, Model X и Cybertruck. Эти автомобили импортируются в Южную Корею по соглашению о свободной торговле KORUS, которое признает американские стандарты безопасности.

В то же время Model 3 и Model Y, продаваемые на корейском рынке, поставляются с завода Giga Shanghai. Для автомобилей китайского производства нет аналогичного механизма признания стандартов, поэтому FSD требует отдельного одобрения в Южной Корее. Tesla сообщила Национальному собранию, что с 2023 года продала в стране более 170 тысяч машин, изготовленных в Шанхае.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Претензии к рекламе и сертификации

По утверждению Citizens United for Consumer Sovereignty, Tesla рекламировала FSD как функцию, которая «скоро станет доступна», а также демонстрировала видео, снятые на дорогах Южной Кореи. По мнению организации, реклама не объясняла, что функция будет доступна только для небольшой части автомобилей, которые компания продавала в стране.

Ранее Tesla взимала за FSD единовременную плату в размере 9,043 млн вон, или около 6 726 долларов. В августе компания перешла на ежемесячную подписку стоимостью 150 тысяч вон. Во время парламентских слушаний 8 октября Со Ён Дык заявил, что Tesla к тому моменту не подавала в министерство транспорта официальную заявку на тестирование FSD; примерно через две недели компания подала заявку на сертификацию.

KFTC уже проводит проверку рекламы FSD компанией Tesla и получила от нее письменные объяснения. Tesla не ответила на запросы Reuters о комментарии. В прошлом месяце суд в Сеуле отклонил иск владельцев Tesla, требовавших возврата средств за FSD: судья сослался на корейские нормы как на причину, по которой дополнительные функции не были запущены.

Читай нас в