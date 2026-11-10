За месяц в Украину ввезли 22,4 тысячи подержанных автомобилей
В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей из-за рубежа.
Наибольшую долю среди импортированных автомобилей составили бензиновые модели — 51%. Электромобили заняли второе место с долей 20%, дизельные автомобили — 16%, гибриды — 10%, а машины с ГБО — 3%.
Самой популярной моделью месяца стал Volkswagen Golf — 971 автомобиль. В первую десятку также вошли:
Volkswagen Tiguan — 800 автомобилей.
Nissan Rogue — 733.
Audi Q5 — 698.
Skoda Octavia — 650.
Renault Megane — 604.
Tesla Model Y — 603.
Nissan Leaf — 524.
Tesla Model 3 — 491.
Ford Escape — 469.
Источник: Укравтопром
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