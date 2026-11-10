За месяц в Украину ввезли 22,4 тысячи подержанных автомобилей

В октябре 2026 года украинский автопарк пополнился 22,4 тыс. подержанных легковых автомобилей из-за рубежа.

Наибольшую долю среди импортированных автомобилей составили бензиновые модели — 51%. Электромобили заняли второе место с долей 20%, дизельные автомобили — 16%, гибриды — 10%, а машины с ГБО — 3%.

Самой популярной моделью месяца стал Volkswagen Golf — 971 автомобиль. В первую десятку также вошли:

Volkswagen Tiguan — 800 автомобилей. Nissan Rogue — 733. Audi Q5 — 698. Skoda Octavia — 650. Renault Megane — 604. Tesla Model Y — 603. Nissan Leaf — 524. Tesla Model 3 — 491. Ford Escape — 469.

Источник: Укравтопром

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