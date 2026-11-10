W ciągu miesiąca do Ukrainy sprowadzono 22,4 tysiąca używanych samochodów

W październiku 2026 roku do ukraińskiej floty samochodowej dołączyło 22,4 tys. używanych samochodów osobowych z zagranicy.

Największy udział wśród importowanych samochodów miały modele benzynowe — 51%. Samochody elektryczne zajęły drugie miejsce z udziałem 20%, samochody z silnikiem diesla — 16%, hybrydy — 10%, a samochody z instalacją LPG — 3%.

Najpopularniejszym modelem miesiąca okazał się Volkswagen Golf — 971 samochodów. Do pierwszej dziesiątki znalazły się również:

Volkswagen Tiguan — 800 samochodów. Nissan Rogue — 733. Audi Q5 — 698. Skoda Octavia — 650. Renault Megane — 604. Tesla Model Y — 603. Nissan Leaf — 524. Tesla Model 3 — 491. Ford Escape — 469.

Źródło: Ukravtoprom

Chińska firma BYD zaprezentowała w Chinach model Seal 07 drugiej generacji, który będzie dostępny w wersji w pełni elektrycznej oraz hybrydowej typu plug-in. Cena początkowa wersji hybrydowej wynosi 139 900 juanów, czyli około 21 tys. dolarów, a wersji elektrycznej — 149 900 juanów, czyli około 22,5 tys. dolarów.

W Chinach firma BYD poinformowała o sprzedaży 4 tysięcy flagowych elektrycznych sedanów Great Han w ciągu 19 dni od rozpoczęcia sprzedaży. Model ten pojawił się na chińskim rynku 13 października jako pierwszy w pełni elektryczny flagowy sedan klasy D w gamie Dynasty.

Elektryczny hipersamochód BYD Yangwang U9 Extreme uległ wypadkowi podczas testów przy dużych prędkościach. Kierowca, według doniesień, samodzielnie opuścił pojazd i nie odniósł poważnych obrażeń.

Czytaj nas na