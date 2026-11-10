W ciągu miesiąca do Ukrainy sprowadzono 22,4 tysiąca używanych samochodów
W październiku 2026 roku do ukraińskiej floty samochodowej dołączyło 22,4 tys. używanych samochodów osobowych z zagranicy.
Największy udział wśród importowanych samochodów miały modele benzynowe — 51%. Samochody elektryczne zajęły drugie miejsce z udziałem 20%, samochody z silnikiem diesla — 16%, hybrydy — 10%, a samochody z instalacją LPG — 3%.
Najpopularniejszym modelem miesiąca okazał się Volkswagen Golf — 971 samochodów. Do pierwszej dziesiątki znalazły się również:
Volkswagen Tiguan — 800 samochodów.
Nissan Rogue — 733.
Audi Q5 — 698.
Skoda Octavia — 650.
Renault Megane — 604.
Tesla Model Y — 603.
Nissan Leaf — 524.
Tesla Model 3 — 491.
Ford Escape — 469.
Źródło: Ukravtoprom
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