Гіперкар BYD Yangwang U9 Extreme розбився під час швидкісних тестів — InsideEVs

Електричний гіперкар BYD Yangwang U9 Extreme зазнав аварії під час високошвидкісних випробувань. Водій, за повідомленнями, самостійно залишив автомобіль і не дістав тяжких травм, повідомляє InsideEVs.

Стан автомобіля після зіткнення

На відео, поширеному в соцмережах, видно, як китайський дводверний гіперкар врізається в бар’єр. Після зіткнення передня та задня частини машини були майже повністю зруйновані, тоді як центральна частина пасажирського відсіку залишилася відносно неушкодженою. Про займання батареї не повідомлялося.

BYD заявляє, що конструкція безпеки Yangwang U9 Extreme базується на карбоновій пасажирській капсулі. За даними автовиробника, вона має забезпечувати високу жорсткість кузова на кручення та захист під час аварії. Компанія не уточнила, коли і де сталася аварія, а також якою була швидкість автомобіля.

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Можлива спроба нового рекорду

На думку InsideEVs, аварія могла статися під час спроби встановити новий швидкісний рекорд. У вересні 2025 року Yangwang U9 Extreme потужністю 2977 к. с. досяг 496,22 км/год, або 308,4 милі на годину. Після цього BYD орієнтувалася на позначку 500 км/год, що відповідає 310,6 милі на годину.

Віцепрезидентка BYD Стелла Лі заявляла, що така швидкість є досяжною для дорожньої електричної моделі обмеженої серії. Після попереднього рекордного заїзду тестовий водій зазначав, що, згідно з даними, міг утримувати акселератор натиснутим ще приблизно півтори секунди.

Yangwang U9 Extreme оснащений 1200-вольтовою електричною системою, чотирма електромоторами та літій-залізо-фосфатною батареєю. Для моделі заплановано випустити лише 30 автомобілів. Гальмівна система включає титанові супорти й карбон-керамічні диски, а напівслікові шини GitiSport e-GTR2 Pro розробили для швидкостей до 500 км/год.

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