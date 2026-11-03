Elektryczny hipersamochód BYD Yangwang U9 Extreme uległ wypadkowi podczas testów przy wysokiej prędkości. Kierowca miał samodzielnie opuścić pojazd i nie doznać poważnych obrażeń, informuje InsideEVs.

Stan samochodu po zderzeniu

Na nagraniu rozpowszechnionym w mediach społecznościowych widać, jak chiński dwudrzwiowy hipersamochód uderza w barierę. Po zderzeniu przednia i tylna część pojazdu zostały niemal całkowicie zniszczone, podczas gdy środkowa część kabiny pasażerskiej pozostała względnie nienaruszona. Nie zgłoszono pożaru baterii.

BYD twierdzi, że konstrukcja bezpieczeństwa Yangwang U9 Extreme opiera się na karbonowej kapsule pasażerskiej. Według producenta ma ona zapewniać wysoką sztywność skrętną nadwozia oraz ochronę podczas wypadku. Firma nie sprecyzowała, kiedy i gdzie doszło do wypadku ani z jaką prędkością poruszał się samochód.

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Możliwa próba ustanowienia nowego rekordu

Zdaniem InsideEVs do wypadku mogło dojść podczas próby ustanowienia nowego rekordu prędkości. We wrześniu 2025 roku Yangwang U9 Extreme o mocy 2977 KM osiągnął 496,22 km/h, czyli 308,4 mili na godzinę. Następnie BYD celowało w granicę 500 km/h, odpowiadającą 310,6 mili na godzinę.

Wiceprezeska BYD Stella Li oświadczyła, że taka prędkość jest osiągalna dla drogowego elektrycznego modelu z limitowanej serii. Po poprzednim rekordowym przejeździe kierowca testowy zaznaczył, że według danych mógł utrzymać wciśnięty pedał przyspieszenia jeszcze przez około półtorej sekundy.

Yangwang U9 Extreme jest wyposażony w 1200-woltowy układ elektryczny, cztery silniki elektryczne oraz baterię litowo-żelazowo-fosforanową. Planowana produkcja modelu obejmuje zaledwie 30 samochodów. Układ hamulcowy zawiera tytanowe zaciski i tarcze węglowo-ceramiczne, a półslickowe opony GitiSport e-GTR2 Pro opracowano z myślą o prędkościach do 500 km/h.

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