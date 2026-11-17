Na Filipinach służby celne po raz trzeci bezskutecznie próbowały sprzedać skonfiskowany hipersamochód McLaren Senna. Po nieudanych licytacjach cenę wywoławczą samochodu obniżono z 1,61 do 1,37 mln dolarów, jednak nie znaleźli się chętni do jego zakupu.

Pierwsza aukcja odbyła się 28 kwietnia 2026 roku. Wówczas spośród 12 skonfiskowanych samochodów sprzedano jedynie Rolls-Royce’a Phantoma z 2023 roku za 402 tysiące dolarów.

Kolejne aukcje w maju i 30 października również zakończyły się bez rezultatu.

McLaren Senna został wyprodukowany w limitowanej serii 500 egzemplarzy. Samochód trafił na parking policyjny w ramach szeroko zakrojonej sprawy dotyczącej przemytu i uchylania się od płacenia podatków. W 2025 roku organy ścigania wykryły nielegalne magazyny z samochodami marek Ferrari, Lamborghini, Maybach i Maserati o łącznej wartości 21,9 mln dolarów.

Kolekcjonerów odstraszają ryzyka prawne: problemy z rejestracją oraz ewentualne pozwy sądowe związane z kryminalną przeszłością samochodów. Obok McLarena na placu znajduje się również skonfiskowane coupe LaFerrari, dla którego służby celne nie ustaliły jeszcze ceny wywoławczej.

Źródło: Motor1.com

Ostatni wyprodukowany egzemplarz Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss z 2010 roku zostanie wystawiony na aukcji domu aukcyjnego RM Sotheby's, która potrwa od 26 listopada do 3 grudnia 2026 roku.

Firma McLaren zakończy produkcję supersamochodu 750S w 2027 roku i już przyjmuje ostatnie zamówienia na ten model.

W Wielkiej Brytanii firma McLaren złożyła wnioski o rejestrację znaków towarowych Remuera i Muriwai, związanych z wczesnymi latami życia założyciela firmy, Bruce’a McLarena, w Nowej Zelandii.

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