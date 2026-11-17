在菲律宾，海关第三次尝试拍卖一辆被没收的迈凯伦塞纳（McLaren Senna）超级跑车，但均未成功。拍卖失败后，该车的起拍价从161万美元下调至137万美元，但仍无人竞拍。

首次拍卖于2026年4月28日举行。当时，在12辆被没收的汽车中，仅有一辆2023款劳斯莱斯幻影以40.2万美元的价格售出。

5月和10月30日举行的二次拍卖同样无果而终。

迈凯伦塞纳（McLaren Senna）是限量生产的车型，仅生产了500辆。该车因一起大规模走私和逃税案件而被扣押在扣车场。 2025年，执法部门查获了非法仓库，内有法拉利、兰博基尼、迈巴赫和玛莎拉蒂等品牌汽车，总价值达2190万美元。

法律风险令收藏家望而却步：注册问题以及因车辆的犯罪历史可能引发的诉讼。除迈凯伦外，该扣押场内还停放着一辆被没收的LaFerrari轿跑车，海关至今尚未确定其起拍价。

来源：Motor1.com

2010年生产的最后一台梅赛德斯-奔驰SLR迈凯伦斯特林·莫斯（Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss）将由RM苏富比拍卖行进行拍卖，拍卖时间为2026年11月26日至12月3日。

迈凯伦公司将于2027年停止生产750S超级跑车，目前正在接受该车型的最后一批订单。

在英国，迈凯伦已申请注册Remuera和Muriwai两个商标，这两个名称与公司创始人布鲁斯·迈凯伦在新西兰的早期岁月有关。

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