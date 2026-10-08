McLaren завершить виробництво 750S у 2027 році — Motor1

Компанія McLaren завершить виробництво суперкара 750S у 2027 році та вже приймає останні замовлення на модель. Про це повідомляє Motor1. Завершення випуску 750S стане фіналом лінійки суперкарів із V8, історія якої почалася з McLaren 720S, представленого у 2017 році.

Характеристики 750S

McLaren 750S дебютував у 2023 році як більш сфокусована на водієві еволюція моделі 720S. Під час розробки виробник змінив або оновив приблизно 30% компонентів автомобіля порівняно з попередником.

Суперкар оснащений 4,0-літровим V8 із двома турбокомпресорами потужністю 740 к. с. Його заявлена суха маса становить 2815 фунтів. У McLaren також змінили налаштування підвіски, аеродинаміку та калібрування трансмісії, а салон зробили більш орієнтованим на водія.

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Наступники лінійки

У межах цієї лінійки також з'явилися трековий McLaren 765LT і нещодавно представлений 788HS. Комерційний директор McLaren Генрік Вільгельмсмаєр заявив, що 750S уособлює ключові риси суперкарів марки, зокрема високу продуктивність, залучення водія, технічні інновації, виразний дизайн і широкі можливості персоналізації.

Завершення випуску 750S відбувається на тлі змін у McLaren. Компанія нещодавно представила новий логотип і готується розширювати модельний ряд. Motor1 також зазначає, що медіа повідомляли про можливе завершення життєвого циклу гібридної Artura.

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