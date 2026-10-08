BYD показала Tang з екранами на 35,4 і 30 дюймів — Electrek

У Китаї BYD уперше показала інтер’єр електричного п’ятимісного кросовера Tang третього покоління. Як повідомляє Electrek, модель має надійти у продаж пізніше цього року як менша альтернатива повнорозмірному Great Tang, відомому в Китаї також як Da Tang.

Два великі дисплеї

За даними видання, дизайн салону створили з огляду на консолі керування з науково-фантастичних літальних апаратів. У передній частині встановлено інтегрований дисплей діагоналлю 35,4 дюйма та панорамний екран на 30 дюймів, який простягається майже на всю ширину передньої панелі.

Кросовер запропонують у двох кольорах інтер’єру — Dune Beige та Amber Brown. Другий ряд отримає крісла капітанського типу з режимом «нульової гравітації», а запас простору для ніг пасажирів другого ряду перевищуватиме 1000 мм.

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Батареї та запас ходу

Tang третього покоління дебютував на автосалоні в Ченду в серпні. Автомобіль оснастять батареями Blade Batteries 2.0 і технологією Flash Charging: BYD заявляє про можливість зарядити батарею з 10% до 70% за п’ять хвилин.

Також модель отримає систему контролю кузова DiSus-A з двокамерною пневмопідвіскою та систему допомоги водієві God’s Eye B. Габарити автомобіля становлять 5045 мм завдовжки, 1980 мм завширшки та 1760 мм заввишки, колісна база — 2950 мм.

Для Tang передбачено акумулятори ємністю 88,682 кВт·год і 105,792 кВт·год. Залежно від версії заявлений запас ходу за циклом CLTC становитиме 730, 830 або 850 км. Вартість новинки компанія ще не оголосила.

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