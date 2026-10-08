BYD pokazał Tang z ekranami 35,4 i 30 cali — Electrek

W Chinach BYD po raz pierwszy pokazał wnętrze elektrycznego, pięciomiejscowego crossovera Tang trzeciej generacji. Jak informuje Electrek, model ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku jako mniejsza alternatywa dla pełnowymiarowego Great Tang, znanego w Chinach również jako Da Tang.

Dwa duże wyświetlacze

Według publikacji projekt wnętrza opracowano z myślą o konsolach sterowania z fantastycznonaukowych statków powietrznych. Z przodu zamontowano zintegrowany wyświetlacz o przekątnej 35,4 cala oraz panoramiczny ekran o przekątnej 30 cali, który rozciąga się niemal na całą szerokość deski rozdzielczej.

Crossover będzie oferowany w dwóch kolorach wnętrza — Dune Beige i Amber Brown. Drugi rząd otrzyma fotele kapitańskie z trybem „zerowej grawitacji”, a przestrzeń na nogi dla pasażerów drugiego rzędu przekroczy 1000 mm.

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Baterie i zasięg

Tang trzeciej generacji zadebiutował na salonie samochodowym w Chengdu w sierpniu. Samochód zostanie wyposażony w baterie Blade Batteries 2.0 oraz technologię Flash Charging: BYD deklaruje możliwość naładowania baterii z 10% do 70% w pięć minut.

Model otrzyma również system kontroli nadwozia DiSus-A z dwukomorowym zawieszeniem pneumatycznym oraz system wspomagania kierowcy God’s Eye B. Wymiary samochodu wynoszą 5045 mm długości, 1980 mm szerokości i 1760 mm wysokości, a rozstaw osi — 2950 mm.

Dla modelu Tang przewidziano akumulatory o pojemności 88,682 kWh i 105,792 kWh. W zależności od wersji deklarowany zasięg w cyklu CLTC wyniesie 730, 830 lub 850 km. Firma nie ogłosiła jeszcze ceny nowego modelu.

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