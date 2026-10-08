Udział finansowanych zakupów nowych samochodów z miesięczną ratą od 1 000 USD wyniósł w trzecim kwartale 21,1%, wobec 19,1% rok wcześniej. Powołując się na raport Edmunds, informuje o tym Motor1.

Kredyty stają się większe i dłuższe

Średnia kwota kredytu na zakup nowego samochodu wzrosła w kwartale do 44 664 USD. W drugim kwartale 2026 roku wynosiła 44 156 USD, a rok wcześniej — 42 744 USD. Jednocześnie średnia miesięczna rata wzrosła z 756 USD do 787 USD.

Kredyty na okres od 84 miesięcy stanowiły 25,5% kredytów na nowe samochody. Rok wcześniej takich kredytów było 21,8%. Kierowniczka działu analiz Edmunds Jessica Caldwell zaznaczyła, że popyt na nowe samochody nie spada, choć miesięczne raty osiągnęły rekordowe poziomy, a okresy kredytowania się wydłużają.

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Rosną wydatki na używane samochody

Raty od 1 000 USD miesięcznie występują także w kredytach na używane samochody: ich udział wyniósł 6,5%. To więcej niż 6,2% w poprzednim kwartale i 6,1% w trzecim kwartale 2025 roku. Średnia kwota kredytu na zakup używanego samochodu osiągnęła w kwartale 30 703 USD, wobec 29 660 USD rok wcześniej.

Dyrektor działu analiz Edmunds Ivan Drury poradził kupującym, aby oceniali całkowity koszt kredytu, a nie tylko przystępność miesięcznej raty. Według danych Edmunds średnia łączna kwota odsetek za cały okres kredytów udzielonych w trzecim kwartale wynosi 9 938 USD, wobec 9 442 USD rok wcześniej. Średnie oprocentowanie kredytów na nowe samochody pozostało na poziomie 7,0%.

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