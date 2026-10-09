BYD otworzyła przedsprzedaż nowego Seagulla w Chinach — Electrek

BYD otworzyła w Chinach przedsprzedaż drugiej generacji elektrycznego hatchbacka Seagull, nie ogłaszając ceny. Model jest dostępny w sześciu kolorach nadwozia, informuje Electrek. Firma planuje wprowadzić nowość na rynek do końca 2026 roku pod nazwą Great Seagull.

Większe nadwozie i mocniejszy silnik

Zgodnie z danymi z wniosku rejestracyjnego złożonego w chińskim Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych nowy Seagull będzie mieć 4205 mm długości, 1810 mm szerokości i 1570 mm wysokości. Rozstaw osi samochodu wyniesie 2650 mm.

W porównaniu z obecnym Seagullem długość modelu wzrośnie o 425 mm, a rozstaw osi — o 150 mm. Nowość otrzyma tylny silnik elektryczny o mocy 95 kW, czyli 127 KM. Obecny Seagull jest wyposażony w przedni silnik elektryczny o mocy 55 kW, czyli 75 KM.

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Aktualizacje wnętrza i systemów wspomagania kierowcy

BYD poinformowała, że druga generacja modelu będzie mieć nastrojowe oświetlenie, przednie fotele z funkcją masażu, więcej miejsca na nogi dla pasażerów tylnego rzędu oraz przeprojektowaną konsolę centralną z dodatkowymi schowkami. We wnętrzu znajdą się również większy centralny ekran systemu multimedialnego, dwuramienna kierownica oraz fizyczne przyciski pod ekranem i na kierownicy.

Na pokazanych zdjęciach wnętrza nie ma tradycyjnego zestawu wskaźników za kierownicą: informacje będą wyświetlane na centralnym ekranie. Na dachu modelu zamontowano LiDAR, dlatego oczekuje się, że Seagull otrzyma zaawansowany system wspomagania kierowcy God’s Eye B. Po premierze w Chinach BYD może, według publikacji, zaprezentować większą wersję modelu za granicą jako wariant Dolphin Surf lub Dolphin Mini.

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