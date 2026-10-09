Włoska armia wybrała terenowe samochody Ineos Grenadier do nowej floty wojskowej, a rząd Austrii zawarł odrębną umowę na dostawę opancerzonych wersji tego modelu dla sił obronnych i wewnętrznych sił bezpieczeństwa. Informuje o tym Motor1.

Producent Ineos Automotive nazwał Włochy pierwszym krajem NATO, który złożył znaczące zamówienie wojskowe na Grenadiery. Firma nie ujawniła liczby pojazdów ani wartości kontraktu. Dostawy dla włoskiej armii za pośrednictwem regionalnego dystrybutora ATflow mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

Opancerzone pojazdy dla Austrii

Austriacki przetarg wygrała firma Valentin Tusch GmbH, specjalizująca się w opancerzaniu i przebudowie pojazdów. Będzie ona dostarczać Grenadiery dostosowane do zwiększonej ochrony.

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Pierwsze dostawy i testy w Austrii mają rozpocząć się do końca 2026 roku, wcześniej niż ruszą dostawy dla Włoch. Dyrektor handlowy Ineos Automotive Mike Whittington oświadczył, że nowe umowy wojskowe świadczą o zaufaniu do Grenadiera, a firma kontynuuje negocjacje z organami zakupowymi resortów obrony innych państw.

Testy w Wielkiej Brytanii

Konsorcjum Team Grenadier również przeszło do etapu testów w programie Light Mobility Vehicle brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Program ma zastąpić przestarzałą flotę Land Roverów brytyjskiej armii. Team Grenadier jest jednym z siedmiu uczestników pozostających w konkursie; testy obejmują dziewięć wariantów pojazdów, którym musi odpowiadać zwycięska platforma.

Wcześniej Grenadiery były już używane przez jednostki antyterrorystyczne i taktyczne w Niemczech, Francji i Hiszpanii, a także przez siły bezpieczeństwa i służby graniczne na Węgrzech, w Polsce, Czechach, Serbii i na Słowacji.

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