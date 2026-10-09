Итальянская армия выбрала внедорожники Ineos Grenadier для нового военного автопарка, а правительство Австрии заключило отдельное соглашение на поставку бронированных версий этой модели для оборонных сил и сил внутренней безопасности. Об этом сообщает Motor1.

Производитель Ineos Automotive назвал Италию первой страной НАТО, которая сделала значительный военный заказ Grenadier. Количество автомобилей и стоимость контракта компания не раскрыла. Поставки для итальянской армии через регионального дистрибьютора ATflow должны начаться в начале 2027 года.

Бронированные автомобили для Австрии

Австрийский тендер выиграла компания Valentin Tusch GmbH, специализирующаяся на бронировании и переоборудовании транспортных средств. Она будет поставлять Grenadier, адаптированные для повышенной защиты.

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Первые поставки и испытания в Австрии должны начаться до конца 2026 года — раньше, чем начнутся поставки для Италии. Коммерческий директор Ineos Automotive Майк Виттингтон заявил, что новые военные соглашения свидетельствуют о доверии к Grenadier, а компания продолжает переговоры с закупочными структурами оборонных ведомств других государств.

Испытания в Великобритании

Консорциум Team Grenadier также вышел на этап испытаний в программе Министерства обороны Великобритании Light Mobility Vehicle. Программа должна заменить устаревший парк Land Rover британской армии. Team Grenadier является одним из семи участников, оставшихся в конкурсе; испытания охватывают девять вариантов транспортных средств, которым должна соответствовать платформа-победитель.

Ранее Grenadier уже использовали контртеррористические и тактические подразделения Германии, Франции и Испании, а также силы безопасности и пограничные службы Венгрии, Польши, Чехии, Сербии и Словакии.

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