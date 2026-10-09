Tesla переименовала свой пакет помощи водителю Full Self-Driving в Европе в Tesla Assisted Driving. На немецком сайте компании прежнее название больше не упоминается, а старый веб-адрес перенаправляет пользователей на страницу нового продукта, сообщает Electrek.

Замечания немецкого министерства

Федеральное министерство транспорта Германии 6 октября заявило, что название системы FSD — Full Self-Driving Supervised — может вводить в заблуждение, поскольку она не берет на себя полное управление автомобилем. По позиции ведомства, водитель должен постоянно следить за дорогой и несет полную ответственность за транспортное средство.

По данным министерства, Tesla предложила название Tesla Assisted Driving во время сентябрьских переговоров с министром транспорта Штеффеном Бильгером. Переименование является частью договоренностей, согласно которым Германия будет поддерживать стремление компании получить общеевропейское одобрение системы.

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Условия для одобрения в ЕС

Германия также заявила, что система может превышать установленное ограничение скорости не более чем на 10%, и намерена поддержать эту позицию в процедуре одобрения в ЕС. Для этого Tesla придется изменить работу системы: Electrek отмечает, что она часто значительно превышает лимит. По информации Reuters, версия, одобренная в Нидерландах, может двигаться со скоростью до 50% выше распознанного ограничения.

Новая немецкая страница Tesla в основном повторяет американскую страницу FSD с заменой названия продукта. Компания, в частности, по-прежнему утверждает, что автомобиль может доставить водителя «почти куда угодно» при его активном надзоре и минимальном вмешательстве, а также называет систему в семь раз безопаснее водителей-людей. В примечании Tesla уточняет, что это сравнение основано на оценке среднего показателя в США.

На сайте Tesla перечислены восемь стран ЕС, где система одобрена: Нидерланды, Литва, Эстония, Дания, Бельгия, Словения, Чехия и Хорватия. Германии в этом перечне нет. Для общеевропейского одобрения необходима поддержка как минимум 15 из 27 государств ЕС, представляющих 65% населения блока.

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