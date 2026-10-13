Европейский Союз и Китай заключили соглашение, предусматривающее ограничение экспорта китайских гибридных автомобилей в 27 стран ЕС. В первом полугодии экспорт таких автомобилей из Китая в Евросоюз вырос втрое — до 7,5 млрд долларов против 2,5 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, сообщает The Express Tribune.

Стремительный рост поставок

По данным китайской таможни, объем экспорта гибридов в ЕС в первом полугодии почти в девять раз превысил показатель за весь 2021 год, когда он составлял 845 млн долларов. После введения ЕС дополнительных тарифов на произведенные в Китае электромобили в 2024 году автопроизводители активнее поставляли в Европу подключаемые гибриды, на которые эти пошлины не распространялись.

Инвестиционная компания Jefferies оценивает, что SAIC, BYD и Chery обеспечили более 90% объема продаж китайских гибридов в ЕС. На гибридные модели приходилось более половины европейских продаж этих компаний. Исследовательская компания Schmidt Automotive Research зафиксировала, что во втором квартале китайские бренды достигли рекордной доли в 15% на европейском рынке электромобилей, тогда как в первом квартале 2024 года она составляла 9,5%.

По данным Schmidt Automotive Research, доля китайских подключаемых гибридов в соответствующем сегменте европейского рынка превысила четверть, увеличившись с 1,7% в начале 2024 года.

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Параметры возможных квот

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что соглашение сократит импорт на «несколько миллионов автомобилей за четыре года». В то же время Брюссель и Пекин пока не раскрыли механизм выполнения договоренности.

Министерство коммерции Китая заявило, что соглашение позволит продолжить рост экспорта и гарантирует Китаю квоту не меньше той, которую получит любой другой источник импорта. Аналитики Citi отметили, что правила реализации договоренности, предельные объемы, минимальные цены и возможные исключения еще требуют технических переговоров.

Производство в Европе

Президент Changan Чжао Фэй на Парижском автосалоне заявил, что не слишком обеспокоен соглашением. По его мнению, оно может предшествовать правилам относительно доли локализованного производства в Европе; компания планирует начать производство автомобилей в регионе в начале следующего года.

Аналитики также считают, что ограничение доступа через импорт может усилить стимул для китайских автопроизводителей размещать производство ближе к европейским покупателям. Jefferies описала ситуацию как снижение тарифного риска при одновременном усилении риска квот.

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