Unia Europejska i Chiny zawarły porozumienie przewidujące ograniczenie eksportu chińskich samochodów hybrydowych do 27 państw UE. W pierwszej połowie roku eksport takich aut z Chin do Unii Europejskiej potroił się, osiągając 7,5 mld dolarów wobec 2,5 mld dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku, informuje The Express Tribune.

Gwałtowny wzrost dostaw

Według danych chińskich służb celnych wartość eksportu hybryd do UE w pierwszej połowie roku była prawie dziewięciokrotnie wyższa niż w całym 2021 roku, gdy wynosiła 845 mln dolarów. Po wprowadzeniu przez UE w 2024 roku dodatkowych ceł na produkowane w Chinach samochody elektryczne producenci samochodów aktywniej dostarczali do Europy hybrydy plug-in, których te cła nie obejmowały.

Firma inwestycyjna Jefferies ocenia, że SAIC, BYD i Chery zapewniły ponad 90% wolumenu sprzedaży chińskich hybryd w UE. Modele hybrydowe stanowiły ponad połowę europejskiej sprzedaży tych firm. Firma badawcza Schmidt Automotive Research odnotowała, że w drugim kwartale chińskie marki osiągnęły rekordowy 15-procentowy udział w europejskim rynku samochodów elektrycznych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2024 roku wynosił on 9,5%.

Według Schmidt Automotive Research udział chińskich hybryd plug-in w odpowiednim segmencie europejskiego rynku przekroczył jedną czwartą, rosnąc z 1,7% na początku 2024 roku.

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Parametry możliwych kwot

Europejski komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič oświadczył, że porozumienie zmniejszy import o „kilka milionów samochodów w ciągu czterech lat”. Jednocześnie Bruksela i Pekin nie ujawniły jeszcze mechanizmu realizacji porozumienia.

Chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że porozumienie umożliwi dalszy wzrost eksportu i zagwarantuje Chinom kwotę nie mniejszą niż ta, którą otrzyma jakiekolwiek inne źródło importu. Analitycy Citi zauważyli, że zasady realizacji porozumienia, limity wolumenów, ceny minimalne i możliwe wyjątki nadal wymagają negocjacji technicznych.

Produkcja w Europie

Prezes Changan Zhao Fei powiedział podczas Paryskiego Salonu Samochodowego, że nie jest nadmiernie zaniepokojony porozumieniem. Jego zdaniem może ono poprzedzać przepisy dotyczące udziału zlokalizowanej produkcji w Europie; firma planuje rozpocząć produkcję samochodów w regionie na początku przyszłego roku.

Analitycy uważają również, że ograniczenie dostępu poprzez import może wzmocnić zachęty dla chińskich producentów samochodów do lokowania produkcji bliżej europejskich nabywców. Jefferies opisał sytuację jako spadek ryzyka taryfowego przy jednoczesnym wzroście ryzyka kwotowego.

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