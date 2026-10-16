Tesla nie gwarantuje dostawy Roadstera po rezerwacji — InsideEVs

Tesla w umowie rezerwacyjnej dotyczącej nowego Roadstera zaznacza, że nie może zagwarantować ani terminu dostawy samochodu, ani samej jego dostawy. Informuje o tym InsideEVs, powołując się na warunki wyświetlane na stronie internetowej firmy podczas próby rezerwacji modelu.

Rezerwacja nie gwarantuje samochodu

W umowie wskazano, że Roadster w chwili jej zawarcia nadal znajduje się w fazie rozwoju. Tesla zastrzega, że rezerwacja nie jest pełnym zamówieniem gwarantującym otrzymanie samochodu. Zapewnia jedynie przybliżone miejsce w kolejce, jeśli i kiedy firma rozpocznie dostawy tych aut.

Aby dokonać rezerwacji, kupujący musi wpłacić do 250 tys. dolarów. Jednocześnie Tesla zaznacza, że wpłacone środki podlegają pełnemu zwrotowi, jeśli klient zmieni zdanie lub firma nie będzie mogła dostarczyć samochodu.

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Ostateczna cena nie została jeszcze ustalona

Firma zastrzega również, że każda podana cena Roadstera ma jedynie charakter orientacyjny. Tesla nadal określa dostępne opcje, funkcje i wyposażenie sprzętowe modelu, dlatego ostateczny koszt ma zostać potwierdzony po skonfigurowaniu samochodu.

Według publikacji, przed premierą oczekiwaną w 2028 roku mogą zmienić się także parametry samochodu przedstawione podczas prezentacji. Umowa rezerwacyjna nie zawiera zakazu odsprzedaży samochodu, który obowiązywał w przypadku niektórych innych limitowanych serii Tesli. Jednocześnie nie można przenieść prawa do rezerwacji na inną osobę.

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