Volkswagen przygotowuje wycofanie kilku tysięcy samochodów elektrycznych, w tym modeli ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz i Cupra Born, wyprodukowanych w latach 2023–2026. Firma informowała już o kampaniach wycofania w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, pisze Electrek.

Kontrola baterii

Według publikacji wewnętrzna kontrola jakości wykazała, że część wysokonapięciowych ogniw baterii nie spełnia wymagań. Przedstawiciel Volkswagena powiedział niemieckiej gazecie Handelsblatt, że problem dotyczy kilku tysięcy samochodów elektrycznych.

Pierwotna przyczyna problemu jest jeszcze ustalana. Volkswagen zaleca właścicielom, aby do czasu pojawienia się rozwiązania nie ładowali baterii trakcyjnych powyżej 80% pojemności. Firma zaznaczyła, że ładowanie powyżej tego poziomu w niektórych modelach może spowodować propagację termiczną lub pożar wewnątrz baterii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kampanie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Na początku tego miesiąca Volkswagen ogłosił w Stanach Zjednoczonych wycofanie 22 524 crossoverów ID.4 z lat modelowych 2023–2026. Według firmy od 18 stycznia 2024 roku do 7 sierpnia 2026 roku w USA wpłynęły 22 zgłoszenia.

Volkswagen nadal opracowuje sposób usunięcia problemu. Listy ostrzegawcze do amerykańskich właścicieli dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa mają zostać wysłane 27 listopada 2026 roku, a po pojawieniu się rozwiązania firma ma rozesłać dodatkowe powiadomienia.

Volkswagen ogłosił również wycofanie w Wielkiej Brytanii. Szczegóły kampanii w Niemczech w chwili publikacji nie zostały jeszcze wpisane do rejestru niemieckiego Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego.

Czytaj nas na