Hybrydowa Honda Civic otrzymała system S+ Shift z modelu Prelude, który symuluje pracę silnika spalinowego i automatycznej skrzyni biegów. Jak podaje Autocar, funkcja ma sprawić, że prowadzenie rodzinnego hatchbacka będzie bardziej angażujące dla kierowcy.

Osiem wirtualnych przełożeń

W Civicu silnik spalinowy przede wszystkim wytwarza energię elektryczną dla silnika elektrycznego o mocy 181 KM, który napędza samochód. Silnik jest wykorzystywany bezpośrednio do napędzania kół tylko przy wysokim obciążeniu, w tym podczas jazdy po autostradzie.

Po aktywacji S+ Shift silnik elektryczny symuluje zmianę dźwięku i dynamiki wraz ze wzrostem umownych obrotów, a także krótką przerwę w przekazywaniu napędu podczas zmiany między ośmioma wirtualnymi przełożeniami. System aktywuje się nowym przyciskiem S+ na konsoli środkowej.

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Sterowanie łopatkami

W trybie S+ Shift łopatki przy kierownicy, które zwykle regulują intensywność hamowania rekuperacyjnego, można wykorzystywać do zmiany wirtualnego przełożenia w górę lub w dół. Podczas redukcji system automatycznie symuluje międzygaz, aby przejście było płynniejsze.

System wchodzi w skład wyposażenia standardowego wersji Sport, kosztującej 34 415 funtów po uwzględnieniu rabatu 2 500 funtów, obowiązującego do 31 października 2026 roku. Ta wersja otrzymała także ulepszony system audio Bose do odtwarzania sztucznego dźwięku silnika. S+ Shift jest również montowany w topowej wersji Advance, która kosztuje 37 495 funtów po uwzględnieniu rabatu.

Według Autocar pierwszym samochodem elektrycznym z symulacją układu napędowego z silnikiem spalinowym był Hyundai Ioniq 5 N. Honda zastosowała już podobną technologię w hybrydowym Prelude i miejskim samochodzie Super-N, a Porsche planuje użyć jej w następnej generacji elektrycznego 718 Boxstera. Podobne rozwiązania stosują także Kia i Mercedes-AMG.

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