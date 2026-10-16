本田思域配备S+ Shift虚拟挡位系统——Autocar

混合动力本田思域搭载了来自Prelude车型的S+ Shift系统，该系统模拟内燃机和自动变速箱的工作。正如Autocar报道，这项功能旨在让驾驶这款家用掀背车对驾驶者更具乐趣。

八个虚拟挡位

在思域中，内燃机主要为181马力的电动机发电，由电动机驱动车辆。发动机仅在高负载下直接驱动车轮，包括在高速公路行驶时。

激活S+ Shift后，电动机会随着模拟转速的上升模拟声音和动态变化，并在八个虚拟挡位之间切换时模拟短暂的动力中断。该系统通过中控台上的新S+按钮激活。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拨片控制

在S+ Shift模式下，通常用于调节能量回收制动强度的方向盘换挡拨片，可用于升高或降低虚拟挡位。降挡时，系统会自动模拟补油，以使过渡更加平顺。

该系统是Sport版本的标准配置，该版本在享受2,500英镑折扣后售价为34,415英镑，折扣有效期至2026年10月31日。该配置还配备了升级版Bose音响系统，用于播放人工模拟的发动机声音。S+ Shift也安装在顶配Advance版本上，该版本折后售价为37,495英镑。

据Autocar报道，首款采用内燃机动力系统模拟的电动车是现代Ioniq 5 N。本田此前已在混合动力Prelude和Super-N城市汽车上应用了类似技术，而保时捷计划在下一代纯电动718 Boxster上使用该技术。起亚和梅赛德斯-AMG也采用了类似方案。

关注我们在