去年，英国有超过1.14万名驾驶员在收到自己不认可的违法行为罚款后，向驾驶员和车辆牌照管理局（DVLA）提出申诉。大多数此类案件很可能与车牌克隆有关——即为相似车辆欺诈性复制车牌号码，以躲避摄像头记录。据《卫报》报道。

投诉增多

汽车组织RAC分析了通过数据访问请求获得的信息。该组织表示，有关违法行为被错误归责的投诉数量比2024年高出9%。与2018年相比，这一数字几乎翻了一番。

RAC强调，非法车牌使犯罪分子能够逃避侦查，也让危险驾驶员不被执法部门发现。车牌被复制的车主必须证明，他们无需为摄像头在另一辆使用克隆车牌的车辆上记录的违法行为负责。

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车牌无法识别的问题

所谓的“幽灵”车牌尤其令人担忧，这类车牌被故意制作得无法被英国1.8万台自动车牌识别摄像头读取。这些摄像头尤其用于监控是否遵守限速规定，以及高速公路上的车道封闭情况。

RAC呼吁更新过时且监管不足的车牌制度。购买车牌时，买方必须向供应商提供V5C登记文件和身份证明文件。与此同时，去年的一项调查发现，英国有超过130家官方供应商愿意出售克隆车牌。

上个月，政府宣布将在全国范围内加大打击非法车牌的力度，并为新的道路警察小组提供资金。新的国家道路警务协调中心将共享数据并测试技术，其中包括用于识别摄像头无法读取车牌的专用眼镜。在英国，以不符合规定方式展示车牌可能面临最高1,000英镑的罚款。

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